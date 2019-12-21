ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Time назвал самых успешных женщин в 2019 году

22.12.2019 09:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Американский журнал Time представил список из 28 женщин, ставших "первыми в своих областях" в 2019 году.

Time назвал самых успешных женщин в 2019 году
Нэнси Пэлоси, ЕРА
Деб Хааланд и Шарис Дэвидс - первые женщины-представительницы коренного населения Америки, которые стали членами Конгресса США.

Гита Гопинат - первая женщина в должности главного экономиста МВФ.

Ильхан Омар и Рашида Тлаиб – первые женщины-мусульманки в Конгрессе США.

Нэнси Пелоси - первая женщина, избранная спикером Палаты представителей Конгресса США, инициатор импичмента президента США Дональда Трампа.

Сандра О - первая женщина азиатского происхождения, которая получила две награды кинопремии "Золотой глобус".

Ялица Апарисио - первая представительница коренного населения Америки, которая будет номинирована на Оскар.

Cardi B – рэп-исполнительница, которая стала первой женщиной, получившей премию "Грэмми" за лучший рэп-альбом.

Рут Картер - первая женщина-афроамериканка, которая получила "Оскар" в номинации Лучший художник по костюмам.

Микаэла Шиффрин - первая женщина-лыжница, выигравшая все 17 гонок Чемпионата мира по горным лыжам.

Карен Уленбек - первая женщина, получившая премию Абеля по математике.

Rihanna - первая женщина-афроамериканка, возглавившая лейбл в составе международного модного холдинга, также первая женщина-афроамериканка, чей альбом продержался в чарте Billboard 200 в течение 200 недель подряд.

Али Строкер - первая женщина в инвалидном кресле, которая удостоилась награды Tony.

Зузана Чапутова - первая женщина, ставшая президентом Словакии.

Джанет Мок - первая женщина трансгендер, которая подписала контракт с крупной компанией (Netflix).

Лора Йегер - первая женщина, возглавившая пехотную дивизию армии США.

Ли На - первая женщина-азиатка, которую включили в Международный зал теннисной славы.

Вонгечи Муту - первая художница, чьи работы демонстрировались на фасаде Музея искусств Метрополитен.

Бригитта Косгей - первая женщина, пробежавшая марафон менее чем за 2 минут 15 секунд.

Симона Байлс - первая гимнастка, которая выиграла 25 медалей чемпионата мира.

Бернардин Эваристо - первая темнокожая писательница, удостоенная Букеровской премии.

Кристина Кокс и Джессика Меир - астронавтки NASA, которые впервые в истории космонавтики осуществили одновременный выход в открытый космос.

Арьес Сусанти Рахаю - первая же ина, занимающаяся спортивным скалолазанием, которая поднялась на 15 метров менее чем за 7 секунд.

Софи Вильмес - первая женщина, ставшая премьер-министром Бельгии.

Урсула фон дер Ляйен - первая женщина, которая стала президентом Европейской комиссии.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский журнал Time представил список из 28 женщин, ставших "первыми в своих областях" в 2019 году.
 
Новости дня
Новости разные
 
Алексей Шевченко: провалиться для минского "Динамо" будет полезно. Тогда, может, кто-то поймет, что клуб КХЛ — это дорого
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика