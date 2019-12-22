ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Скребца арестовали снова. “Цену свободы” проверяют на экстремизм

23.12.2019 08:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Книга бывшего депутата и политзаключенного “Цена свободы”, удостоенная премии имени Франтишка Олехновича Беларуского ПЕН-центра и Радыё Свабода, проходит экспертизу в Гомельском облисполкоме.

14 ноября в пункте пропуска “Новач Гута” главный инспектор Денис Пикус задержал минчанина Андрея Острейко. На основании статьи 393 Таможенного кодекса ЕАЭС на таможне изъяли 200 экземпляров книги Сергея Скребца “Цена свободы. Откровения оппозиционного политика” (в мягком переплете) и 29 экземпляров той же книги в твердом переплете) общей стоимостью 2377 рублей, пишет Беларуская праўда.



Арестованная книга Сергей Скребца уже больше месяца находится в Гомельском облисполкоме, отделе идеологи. Секретарь экспертной комиссии Борисов Павел Валерьевич пояснил, что книга проходит экспертизу.


Сергей Скребец – политик, общественный деятель. Депутат Палаты представителей второго созыва, руководитель оппозиционной депутатской группы “Республика”. В 2004 году участвовал в 18-дневной голодовке оппозиционных депутатов. В 2005-м арестован по уголовным обвинениям “Приготовление к преступлению” и “дача взятки”, осужден на два с половиной года лишения свободы. Был признан узником совести.
 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Книга бывшего депутата и политзаключенного “Цена свободы”, удостоенная премии имени Франтишка Олехновича Беларуского ПЕН-центра и Радыё Свабода, проходит...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мужчина изнасиловал девочку? Виновата ее мама». Мнение о том, почему матери всегда виноваты во всем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика