Скребца арестовали снова. “Цену свободы” проверяют на экстремизм

Беларуская праўда . 14 ноября в пункте пропуска “Новач Гута” главный инспектор Денис Пикус задержал минчанина Андрея Острейко. На основании статьи 393 Таможенного кодекса ЕАЭС на таможне изъяли 200 экземпляров книги Сергея Скребца “Цена свободы. Откровения оппозиционного политика” (в мягком переплете) и 29 экземпляров той же книги в твердом переплете) общей стоимостью 2377 рублей, пишет













Арестованная книга Сергей Скребца уже больше месяца находится в Гомельском облисполкоме, отделе идеологи. Секретарь экспертной комиссии Борисов Павел Валерьевич пояснил, что книга проходит экспертизу.









Сергей Скребец – политик, общественный деятель. Депутат Палаты представителей второго созыва, руководитель оппозиционной депутатской группы “Республика”. В 2004 году участвовал в 18-дневной голодовке оппозиционных депутатов. В 2005-м арестован по уголовным обвинениям “Приготовление к преступлению” и “дача взятки”, осужден на два с половиной года лишения свободы. Был признан узником совести.







