Отец женщины, которую муж убил в состоянии аффекта в Барановичах, обжаловал приговор. Что решил областной суд?

Источник материала: Виртуальный Брест

Коллегия по уголовным делам Брестского областного суда 20 декабря, рассмотрев кассацию потерпевшей стороны, назначила повторную психолого-психиатрическую экспертизу осужденному за убийство мужчине.





Фото: Ирина КОМИК

Громкое убийство, всколыхнувшее весь город , произошло 4 июня этого года в одной из барановичских новостроек. 30-летняя беременная женщина была найдена задушенной в собственной квартире. Ее 34-летний муж – там же, с ножевыми ранениями. Именно его впоследствии и задержали в качестве подозреваемого.

Изначально уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство», которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. Но в ходе следствия его переквалифицировали на статью «Убийство в состоянии аффекта» с более мягким наказанием – четыре года колонии максимум.

В конце октября суд Барановичского района и города Барановичи признал горожанина виновным в убийстве супруги, совершенном в состоянии аффекта, и приговорил его к трем годам лишения свободы.

Родители погибшей женщины решили добиваться пересмотра этого дела. По их мнению, в нем осталось много спорных моментов, а выводы экспертизы вызывали сомнения. Родители стали настаивать, прежде всего, на проведении повторной психолого-психиатрической экспертизы.

Как стало известно Intex-press, коллегия по уголовным делам Брестского областного суда, выслушав доводы потерпевшей стороны в открытом судебном заседании, постановила назначить повторную психолого-психиатрическую экспертизу осужденному за убийство мужчине.

– Надежды было очень мало, что суд примет такое решение. Но она, как известно, умирает последней. Пока рано что-то говорить. Но на данный момент мы рассказали суду обо всех обстоятельствах, которые не были учтены в ходе расследования. Если что-то появится еще, тогда можно будет двигаться дальше, – сказал Intex-press Сергей Макеев, отец убитой женщины.

Пока окончательное решение по кассации родителей погибшей женщины не принято, производство дела отложено на неопределенный срок.