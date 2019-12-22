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Отец женщины, которую муж убил в состоянии аффекта в Барановичах, обжаловал приговор. Что решил областной суд?
23.12.2019 19:02 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Коллегия по уголовным делам Брестского областного суда 20 декабря, рассмотрев кассацию потерпевшей стороны, назначила повторную психолого-психиатрическую экспертизу осужденному за убийство мужчине.
Фото: Ирина КОМИК
Изначально уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство», которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. Но в ходе следствия его переквалифицировали на статью «Убийство в состоянии аффекта» с более мягким наказанием – четыре года колонии максимум.
В конце октября суд Барановичского района и города Барановичи
Родители погибшей женщины решили добиваться пересмотра этого дела. По их мнению, в нем осталось много спорных моментов, а выводы экспертизы вызывали сомнения. Родители стали настаивать, прежде всего, на проведении повторной психолого-психиатрической экспертизы.
Как стало известно Intex-press, коллегия по уголовным делам Брестского областного суда, выслушав доводы потерпевшей стороны в открытом судебном заседании, постановила назначить повторную психолого-психиатрическую экспертизу осужденному за убийство мужчине.
– Надежды было очень мало, что суд примет такое решение. Но она, как известно, умирает последней. Пока рано что-то говорить. Но на данный момент мы рассказали суду обо всех обстоятельствах, которые не были учтены в ходе расследования. Если что-то появится еще, тогда можно будет двигаться дальше, – сказал Intex-press Сергей Макеев, отец убитой женщины.
Пока окончательное решение по кассации родителей погибшей женщины не принято, производство дела отложено на неопределенный срок.
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Отец женщины, которую муж убил в состоянии аффекта в Барановичах, обжаловал приговор. Что решил областной суд?
Коллегия по уголовным делам Брестского областного суда 20 декабря, рассмотрев кассацию потерпевшей стороны, назначила повторную психолого-психиатрическую...
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