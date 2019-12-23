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Эковеломаршруты вдоль Мухавца и Западного Буга создают в Бресте

24.12.2019 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте создают два экологических веломаршрута, которые пролягут по побережью рек Мухавец и Западный Буг, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по научной работе Полесского аграрно-экологического института Национальной академии наук Виктор Демянчик.

Эковеломаршруты вдоль Мухавца и Западного Буга создают в Бресте

Ученые института подготовили проект, предусматривающий разработку перечня основных природно-экологических достопримечательностей городской среды Бреста и комплекса первоочередных мероприятий по их сохранению. Облисполком утвердил документ. Реализовать задуманное планируется до 2021 года.

Проект, в частности, предполагает разработку концепции двух веломаршрутов вдоль рек, которые создают экологический каркас города. Первый, протяженностью 19,5 км, получил название Муховецкий. Свое начало он возьмет у Брестской крепости и завершится в Красном Дворе. При составлении маршрута учтены возможности не только для обычного катания на двухколесном транспорте, но и оздоровления. "Он пройдет только по зеленой зоне и спланирован таким образом, чтобы беспрепятственно проехать с западной окраины города в восточную, - рассказал Виктор Демянчик. - Маршрут построят так, чтобы по пути можно было ознакомиться с историческими и природными достопримечательностями. Он будет использоваться для пеших прогулок, не исключаются возможности конного передвижения - верхом или в упряжке".

Второй экомаршрут - Прибужский - длиной около 10 км. Он проляжет по террасе Западного Буга. Стартовая точка расположится в микрорайоне Катин Бор, а окончание - в Котельне Боярской.

Обе велосипедные тропы минуют территории заказников местного значения "Брестский" и "Барбастелла".

Кроме того, по проекту брестские ученые намерены провести в городе полный учет наиболее ценных деревьев, небольших скверов, фрагментов старинных садов и дорог, родников, болот, дренажных каналов. К этой масштабной работе призывают присоединиться и представителей общественности.

 
Теги: Брест
 
 
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