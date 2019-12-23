Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» в Московском районе Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

Для любого ребёнка Новый Год это не просто ежегодный праздник, но и чудо. Трепетное ожидание полночи и вера в любимого Деда Мороза. В этот день каждый ребенок ожидает незабываемых ощущений и несет свою радость всем окружающим.





В свою очередь взрослые стараются не нарушать эту веру и обрадовать ребенка. Праздничное настроение одно из самых волшебных. Для того, что бы волшебство не пропало, а лишь нарастало, хочется поздравить детишек по-особенному, тогда искрометная улыбка озарит этот день и привнесет в него еще больше детской радости.

23 декабря в центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации "Веда" и медицинской реабилитации детей с психо-неврологическим заболеванием «Тонус» прошли новогодние утренники.

В центре «Веда» в гости к ребятам вместе с Дедом Морозом и сказочными персонажами пришли глава администрации Московского района Дашкевич Вячеслав Васильевич, заместитель главы - Ульяницкая Алла Петровна, начальник управления по образованию - Щерба Виталий Константинович, депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Дашко Анатолий Михайлович, Васько Мария Викторовна, Зайцев Евгений Станиславович, специалисты Московской районной организации РОО "Белая Русь" Клюка Татьяна Сергеевна и психолого-педагогического факультета БрГУ им. А.С.Пушкина.