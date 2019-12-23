ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Водители стояли-стояли, затем поехали и столкнулись

24.12.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Пользователь форума Onliner с ником KOIN_Kobrin продолжает держать нас в курсе того, что происходит на дорогах Кобрина. Вчера, к примеру, на улице Дзержинского столкнулись два автомобиля. Примечательная, труднообъяснимая авария, совсем не такая, к которым вы привыкли.

Водители стояли-стояли, затем поехали и столкнулись

Перекресток, точно нерегулируемый, остальное с такой верхотуры сложно разглядеть. Водитель пропустил пешеходов, подъехал к краю проезжей части. На этой проезжей части тоже притормозили авто в двух полосах. Один водитель в крайней правой полосе проехал, а другой ждал.

Вот так двое водителей на двух улицах постояли-постояли — пропускали друг друга? А затем одновременно поехали и столкнулись. Логичным такое ДТП точно не назовут.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Пользователь форума Onliner с ником KOIN_Kobrin продолжает держать нас в курсе того, что происходит на дорогах Кобрина. Вчера, к примеру, на улице Дзержинского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как приготовить полезный майонез? Предлагаем два рецепта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
24.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика