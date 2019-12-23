Водители стояли-стояли, затем поехали и столкнулись

Источник материала: Виртуальный Брест

Пользователь форума Onliner с ником KOIN_Kobrin продолжает держать нас в курсе того, что происходит на дорогах Кобрина. Вчера, к примеру, на улице Дзержинского столкнулись два автомобиля. Примечательная, труднообъяснимая авария, совсем не такая, к которым вы привыкли.





Перекресток, точно нерегулируемый, остальное с такой верхотуры сложно разглядеть. Водитель пропустил пешеходов, подъехал к краю проезжей части. На этой проезжей части тоже притормозили авто в двух полосах. Один водитель в крайней правой полосе проехал, а другой ждал.

Вот так двое водителей на двух улицах постояли-постояли — пропускали друг друга? А затем одновременно поехали и столкнулись. Логичным такое ДТП точно не назовут.