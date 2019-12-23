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Необычные и полезные подарки подарила Госавтоинспекция Брестчины подшефным учреждениям образования

24.12.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудники группы по агитации и пропаганде ГАИ УВД вместе с Дедом Морозом, с ролью которого великолепно справился также инспектор ГАИ УВД, приехали в Ивановский районный социально-педагогический центр. Первой в зал к мальчишкам и девчонкам вошла старший инспектор ГАиП ГАИ УВД майор милиции Наталия Милюкова.

Необычные и полезные подарки подарила Госавтоинспекция Брестчины подшефным учреждениям образования

Она помогла ребятам вспомнить Правила дорожного движения. К слову, они продемонстрировали отличные знания ПДД и активно участвовали в предложенной викторине. После этого все вместе громко и дружно позвали Деда Мороза. «Слышу-слышу!», – басистым голосом отозвался самый любимый сказочный персонаж детей и вошел в празднично украшенную комнату. Малыши сразу же бросились обнимать долгожданного Дедушку. Сколько радости читалось в этот момент в их глазах. Каждый юный воспитанник центра подготовил гостям подарок – рассказал с выражением стихотворение. За что получил мягкую игрушку и фликер из волшебного мешка Деда Мороза. Раздав подарки, любимец детей признался, что в силу возраста совсем не помнит Правил дорожного движения. На честные слова Дедушки ребята сразу же отозвались и еще раз рассказали, как нужно вести себя, будучи пешеходом, пассажиром и водителем.

Необычные и полезные подарки подарила Госавтоинспекция Брестчины подшефным учреждениям образования

После инспекторы ГАИ взяли за руки ребят и вместе с их педагогами встали в большой хоровод. На этом сюрпризы не закончились, правоохранители объявили детям, что их ждут подарки в игровой комнате. Зайдя туда, малыши увидели расстеленный на полу тематический ковер, разработанный УГАИ УВД совместно с областным управлением МЧС. Играя на нем, дети могут при помощи взрослых моделировать различные дорожные ситуации, проговаривать свое поведение в зависимости от тех или иных обстоятельств. Также присутствующих ждал еще один подарок – компьютер, приобретенный при поддержке унитарного предприятия по оказанию услуг «А1», а лицензионную программу по изучению ПДД для школьников установило ООО «Новый поворот». Побыв еще немного в гостях у замечательных и искренних ребят, волшебный экипаж отправился в Столинский район.

Необычные и полезные подарки подарила Госавтоинспекция Брестчины подшефным учреждениям образования

Там инспекторы вместе с сотрудниками ОГАИ Столинского РОВД посетили Большемалешевскую и Коротичскую средние школы, учащихся которых также ждали компьютеры со специальными программами по изучению ПДД. При ребятах компьютеры были распакованы и подключены. Вместе с инспекторами многие из них решили сразу же попробовать освоить новую технику.

В завершении правоохранители поздравили учеников с приближающимися каникулами, подчеркнули, что кататься на санках, лыжах, коньках и прочих атрибутах зимнего отдыха вблизи проезжей части запрещено. Также провели конкурсы на знание ПДД, победители которых получили фликеры. Прощаясь с инспекторами, ребята поблагодарили за ценные подарки и заверили, что при следующей встречи они будут настоящими знатоками ПДД.

 
 
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  Сотрудники группы по агитации и пропаганде ГАИ УВД вместе с Дедом Морозом, с ролью которого великолепно справился также инспектор ГАИ УВД, приехали в Ивановский...
 
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