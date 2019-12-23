Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте в Детской хореографической школе искусств имени В.Н. Погодина сегодня состоялся прием в честь одаренных учащихся. С наступающими Рождеством и Новым годом ребят поздравил председатель горисполкома Александр Рогачук , передает корреспондент БЕЛТА.

Бреста вручили подарочные сертификаты на бытовую технику" alt="Талантливым учащимся Бреста вручили подарочные сертификаты на бытовую технику" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2019/12/1577187844541854.jpg" style="width: 750px; height: 419px;">



Встречи с талантливыми школьниками в конце года уже стали традиционными. На праздник республиканской акции "Наши дети" получили приглашения 100 юношей и девушек и их педагоги. Эти учащиеся в 2019 году добились высоких результатов в учебе, науке, творчестве, спорте.

"Быть в сотне лучших учащихся города в год тысячелетия Бреста - это круто. Так держать и дальше двигаться вперед. Чего-то можно достичь только тогда, когда к этому стремишься, - подчеркнул Александр Рогачук . - К юбилею города учреждена специальная награда. Хотел бы вручить ее педагогам". Из рук мэра нагрудный знак получили три учителя за особые заслуги в развитии талантов детей. Двадцати юношам и девушкам, отличившимся на республиканских и международных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях, Александр Рогачук вручил подарочные сертификаты на приобретение бытовой техники на Br150.

В этом году учащиеся учреждений образования Бреста завоевали 21 диплом в республиканской олимпиаде по учебным предметам. Достойно выступили и за рубежом. Среди участников приема призер международных олимпиад по географии Денис Рабчук, обладатель Гран-при конкурса-фестиваля "Славяночка" Кирилл Машевский, представительница национальной сборной по спортивной гимнастике Анна Исаева.

Поздравить молодых людей с Рождеством и Новым годом пришли представители администраций Московского и Ленинского районов Бреста. Каждый из юных гостей получил сладкий подарок к зимним праздникам.

"В 2019 году на развитие сферы образования было направлено около Br120 млн - третья часть городского бюджета. Такой объем средств выделяется ежегодно, сумма может отличаться на несколько процентов. Ожидаемая доля из городского бюджета в 2020 году - около Br130 млн", - подытожил начальник отдела по образованию Брестского горисполкома Анатолий Носков.