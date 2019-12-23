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«В следующем планируем произвести 30 тысяч». В 2019 году БЕЛДЖИ преодолел планку в 20 тысяч машин

24.12.2019 16:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У завода БЕЛДЖИ сегодня состоялся маленький юбилей. С конвейера сошел 20-тысячный автомобиль. Именно столько машин произвели в 2019 году. Знаковым для завода стал Geely Atlas 1.8 Turbo в комплектации Luxury. Всего же с начала запуска завода было произведено более 29 тысяч авто.


В коротком интервью генеральный директор БЕЛДЖИ Геннадий Свидерский выразил надежду, что в следующем году удастся выпустить уже 30 тысяч авто.

— Объем экспортных поставок в этом году составил 150 миллионов долларов. Завод в этом году сработал в плюс — чистая прибыль составила более 20 млн рублей. Продукция пока поставляется на отечественный рынок и в РФ. Но в планах — поставки в Казахстан, Армению, Польшу, Сербию. Объем экспорта планируется увеличить в два раза. Нам удалось в этом году создать самый большой склад запасных частей. Для любого покупателя, кроме цены и технических параметров важен сервис и обеспеченность запасными частями его автомобиля, — пояснил Геннадий Свидерский.


По данным на ноябрь этого года, на белорусском рынке удалось реализовать около 6 тысяч авто. По-прежнему локомотивом продаж является флагманский Atlas. На его долю приходится 50%. Кроссовер Geely Emgrand X7 занимает порядка 30% в общем объеме продаж, седан Geely Emgrand 7 — 20%.

Завод старается держать в тонусе выпускаемые модели. Недавно была закончена работа с компанией МТС Беларусь. Итогом ее станет выпуск Geely Atlas с мультимедийной системой, оснащенной сим-картой. Владелец сможет подключаться к сети сотового оператора. Система поддерживает формат 4G, позволит устанавливать приложение «Яндекс.Авто», пользоваться навигатором и прочими благами интернет-цивилизации.

В следующем году завод намерен представить и парочку новинок. В феврале обещают стартовать продажи компактного переднеприводного кроссовера Geely SX11. Кроме того, возможно появление кросс-купе с индексом FY и с мотором мощностью порядка 250 сил. Atlas получит под капот полуторалитровый турбомотор стандарта Евро-6.


На животрепещущий вопрос о продолжении льготной программы Геннадий Свидерский пока ответил уклончиво: «Работа ведется, но необходимые документы еще не подписаны. Мы постараемся, чтобы интересные условия для покупкки были сохранены».

 
 
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Завод БЕЛДЖИ, кажется, взял неплохой темп. Сегодня с конвейера сошел 20-тысячный автомобиль.
 
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