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«Ну мы большие, а вы поменьше». Лукашенко в интервью Венедиктову высказался про неравноправный союз

24.12.2019 16:36 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

«Ну мы большие, а вы поменьше». Лукашенко в интервью Венедиктову высказался про неравноправный союз

Лукашенко в интервью руководителю российской радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову отметил, что в Беларуси первое независимое государство в истории, и он не готов пока «похоронить свое дитя».

Также Лукашенко заметил, что сейчас выросло новое поколение, которое не помнит уже ничего о Советском Союзе.

«Поэтому сегодня нельзя решать вопрос так, как вы предлагаете. Завтра получим такую вспышку не только в Беларуси (но прежде всего здесь), но и в России. Сколько россиян, я посмотрел, у тебя говорят: «Скажите Лукашенко, не надо с Россией объединяться». А почему говорят? Не потому, что они не любят Лукашенко и Беларусь. А потому, что они боятся, что Беларусь превратится в олигархическую страну», – отметил президент Беларуси в интервью Венедиктову.

Он обратил внимание, что «любой неравноправный союз – империя и пр. – были уничтожены».

По его словам, в Евросоюзе при принятии решений всегда полное равноправие.

«А нам даже не намекают, а говорят: ну мы большие, а вы поменьше, значит, будет так, как у нас», – заметил глава государства.

 
 
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Лукашенко в интервью руководителю российской радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову отметил, что в Беларуси первое независимое государство в истории, и он...
 
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