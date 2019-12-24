Брестчанка получила письмо из центра управления долгами. А что, так можно было?

Источник материала: Виртуальный Брест

В пятницу вечером обнаружила в почтовом ящике письмо, весьма красочное письмо, со штампом досудебное уведомление. Первая мысль – на какую камеру попала, где не оплачен штраф и почему я этого не помню.





Вскрыв конверт, все оказалось куда интереснее. Прочитав текст «досудебного уведомления» у меня в голове возникло сразу куча вопросов. Первое желание было просто выбросить в мусорку, а потом решила позвонить в БТК и уточнить. Сразу оговорюсь, услугами Белтелекома я перестала пользоваться с марта 2017 года, от слова совсем (ни телефона, ни интернет) по весьма веским причинам. Чуть позже было сдано оборудование.





Звоню в службу 123, объясняю ситуацию, на другом конце телефона говорят, что договор закрыт, никаких сведений о такой задолженности у них не имеется, да есть задолженность в размере 30 копеек. Как погасить? Через ЕРИП, однако, из-за закрытия договора в ЕРИПе погасить нельзя, надо ехать в офис на Машерова и оплачивать напрямую.

На следующий день, беру письмо «счастья» и шагаю в БТК на Машерова, там очень сильно удивились, а) такому письму, б) такой организации, в) такой сумме. Потому как в БТК нет в принципе понятия «неблагонадежный плательщик клиента», в договоре с БТК 13 цифр, а не 11.

Теперь еще больше вопросов, откуда у конторы пусть и частичное, но совпадение моего договора? Официально сотрудники БТК отрицают рассылку таких "писем счастья" и ни о каких договоренностей с якобы «юридической фирмой» по оказанию услуг не в курсе, по крайней мере - сотрудники Брестского БТК. Кому выгодно это?

P.s. Поиск в интернете, выдал статью на онлайнере, правда очень давнишнюю, что данная юр. фирма работала с мобильным оператором Life, однако там тоже были вопросы о начислениях, фирме, вплоть до судебных претензий к этому пресловутому ЦУД, с выигрышным делом в пользу истца.