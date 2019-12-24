В 1990-х годах зарплату получали раз в три месяца и не больше 20 долларов, не жили, а выживали, чтобы сохранить колхоз. Вот и теперь приходится выживать…
В. Кульбеда
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«Проработал в колхозе 36 лет, а пенсию дали с коэффициентом 0,54»
25.12.2019 14:25 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В 1990-х годах зарплату получали раз в три месяца и не больше 20 долларов, не жили, а выживали, чтобы сохранить колхоз. Вот и теперь приходится выживать…
В. Кульбеда
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АиФ «Заначка» на пенсию. Как понять, сколько денег откладывать? Я проработал в колхозе сварщиком 36...
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