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Нацбанк представил потрет среднестатистического вкладчика

25.12.2019 17:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Нацбанк представил потрет среднестатистического вкладчика
Фото из открытых источников

Исходя из суммы банковских сбережений на одного человека, среднестатистическим белорусским вкладчиком можно считать женщину в возрасте старше 55 лет (55,9% от общего объема вкладов всех женщин), разметившую в банках денежные средства в размере 8,33 тыс. рублей и мужчину в возрасте от 26 до 60 лет (53,3% от общего объема вкладов всех мужчин), разместившего в банках денежные средства в сумме 11,42 тыс. рублей, сообщили в регуляторе. 

Основными вкладчиками среди физических лиц являются резиденты, которыми на 1 октября 2019 г. размещено 17,53 млрд. рублей, или 97,9% от общего объема размещенных срочных вкладов. 

Нацбанк представил потрет среднестатистического вкладчика
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Данные представлены в аналитическом обозрении по реализации банковского принципа "Знай своего клиента".
 
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