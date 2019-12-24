Нацбанк представил потрет среднестатистического вкладчика

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Исходя из суммы банковских сбережений на одного человека, среднестатистическим белорусским вкладчиком можно считать женщину в возрасте старше 55 лет (55,9% от общего объема вкладов всех женщин), разметившую в банках денежные средства в размере 8,33 тыс. рублей и мужчину в возрасте от 26 до 60 лет (53,3% от общего объема вкладов всех мужчин), разместившего в банках денежные средства в сумме 11,42 тыс. рублей, сообщили в регуляторе.