ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси определили порядок использования семейного капитала на получение медпомощи

25.12.2019 17:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси определили порядок использования семейного капитала на получение медицинской помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 2020 года единовременная господдержка может быть использована полностью либо частями, в том числе досрочно на платные медицинские услуги. Разрешение на это дают местные власти и врачебная коллегия.

В Беларуси определили порядок использования семейного капитала на получение медпомощи

Затем многодетные родители могут обратиться с пакетом документов в подразделения «Беларусбанка», осуществляющие операции по вкладам «Семейный капитал». Банк в свою очередь перечислит деньги на счет медицинского учреждения.

Напомним, программа семейного капитала – мера поддержки многодетных. 10 тысяч долларов направляется на счет при рождении, усыновлении, удочерении третьего и последующих детей. На данный момент в Беларуси открыто около 77 тысяч депозитов.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Беларуси определили порядок использования семейного капитала на получение медицинской помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нацбанк представил потрет среднестатистического вкладчика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
25.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика