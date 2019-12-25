Канадский защитник покинул минское «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Канадский защитник Минске „спасибо“». Новый канадец из «Динамо»">Мэтью Майоне не прошел просмотр в минском «Динамо», сообщает официальный сайт «зубров».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Майоне провел за «Динамо» три матча, в которых не набрал ни одного очка, заработал четыре минуты штрафа и отметился показателем полезности «-1».

Отметим, что Мэтью расстается уже со вторым клубом КХЛ за сезон. Ранее контракт с ним разорвал пекинский «Куньлунь».