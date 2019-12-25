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Акции Брестского ЦУМа выставлены на торги

26.12.2019 15:36 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Акции Брестского ЦУМа выставлены на торги
Фото из открытых источников

Стартовая цена одной акции ОАО «Брестский центральный универмаг» – 9,94 рубля, всего пакета акций – 14 065,1 рубля, сообщили в Государственном комитете по имуществу Беларуси.

Акции будут продавать в форме простого стандартного аукциона с объявлением стартовой цены в соответствии с Положением о порядке проведения аукционов по продаже акций открытых акционерных обществ в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа», утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 года № 1929, и на условиях, определенных Регламентом простого аукциона по продаже принадлежащих государству ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», утвержденным решением Правления ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» от 27 ноября 2018 года № 76.

Право на участие в аукционе предоставляется участнику торгов, допущенному к аукциону в соответствии с Регламентом. Список участников торгов размещен на официальном сайте биржи www.bcse.by. 

Акции Брестского ЦУМа выставлены на торги
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К продаже предлагаются 1415 акций, или 2,43% уставного фонда общества. Торги назначены на 24 января 2020 года.
 
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