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Вымывает кальций, вызывает рак. Каким мифам о черном чае не стоит доверять

27.12.2019 10:41 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Вымывает кальций, вызывает рак. Каким мифам о черном чае не стоит доверять
shutterstock.com

Вымывает кальций, вызывает рак. Каким мифам о черном чае не стоит доверятьВ последнее время вокруг чая возникают почти такие же горячие споры, как и вокруг кофе. Опасен ли этот напиток, если употреблять его слишком горячим? Может ли он спровоцировать бессонницу и серьезные проблемы со здоровьем? На эти и другие вопросы "АиФ" ответил автор книги «Кишечник с комфортом, желудок без проблем», к. м. н., врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов.

Мы думаем: Зеленый чай полезнее, чем черный

На самом деле: Как ни удивительно, в последние годы чай изучается медицинской наукой весьма активно. Главный вывод большинства исследований — чай полезен. Он снижает риск сердечно-сосудистых и вероятность возникновения некоторых видов онкологических заболеваний. Помимо этого, улучшает настроение и качество сна. И не так важно, какой напиток вы предпочитаете: черный или зеленый. Эффект один и тот же.

Мы думаем: Пить горячий чай нельзя, поскольку эта привычка увеличивает риск рака пищевода

На самом деле: Это действительно так. Классический пример — в Монголии есть традиция пить почти кипящий зеленый «плиточный» чай. Вероятность заболеть раком пищевода у любителей этого напитка самая большая.

Вымывает кальций, вызывает рак. Каким мифам о черном чае не стоит доверять Почему заварка вредна?

Мы думаем: Пить чай натощак нельзя, поскольку он провоцирует повышенную секрецию желудочного сока

На самом деле: Количество кофеина в чае почти такое же, как в кофе. Он расслабляет вход в желудок и способствует забросу желудочной кислоты в пищевод, поэтому злоупотреблять большими объемами крепкого чая не стоит. Натощак или нет — не так важно.

Мы думаем: Нельзя пить черный чай, если вы заварили его несколько дней назад. Лучше пить только свежезаваренный

На самом деле: Это, в принципе, разумно. Но не потому, что, как говорится в пословице, «постоявший чай страшнее яда гремучей змеи». Нет, не страшнее. Просто в нем могут расплодиться опасные микроорганизмы от плесени до стафилококка. Поэтому я за то, чтобы все-таки отбросить лень и заварить себе действительно свежий чай.

Мы думаем: Чай в пакетиках пить вредно

На самом деле: Этот вопрос обычно вызывает жаркие дискуссии, но доказательств данного утверждения нет. Чай в пакетиках — это обычный измельченный чай. А бумажные и полимерные пакетики почти не вступают в химические реакции.

Мы думаем: На ночь лучше не пить черный чай, он сильно возбуждает психику и может спровоцировать проблемы с засыпанием

На самом деле: Этот эффект очень индивидуален. Кого-то чай может тонизировать, а кого-то — успокаивать. Просто прислушайтесь к своему организму. Если вы относитесь к первой категории, конечно, лучше избегать этого напитка вечером.

Вымывает кальций, вызывает рак. Каким мифам о черном чае не стоит доверять
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Мы думаем: Крепко заваренный черный чай — прекрасное средство от расстройства кишечника

На самом деле: Поверье такое есть. Танины действительно тормозят кишечник, но кофеин стимулирует. Получается лотерея. Поэтому официальная медицина рекомендует при расстройстве кишечника восполнение жидкости разными способами, в том числе некрепким чаем.

Мы думаем: Еду лучше не запивать чаем, это тормозит процесс пищеварения

На самом деле: Это распространенное заблуждение. Запивать еду можно и чаем, и другими напитками. Здоровый желудок выделит столько кислоты и ферментов, сколько требуется данному виду пищи.

Вымывает кальций, вызывает рак. Каким мифам о черном чае не стоит доверять Как можно определить ядовитый мёд?

Мы думаем: Мед не стоит растворять в горячем чае, поскольку он не только теряет свои полезные свойства, но и становится опасным для здоровья

На самом деле: У меда нет особых полезных свойств при употреблении внутрь. Как наружное средство — да, ранозаживляющий эффект доказан. А с чаем — ароматный сахар и только. Но, если вам нравится, пейте на здоровье.

Мы думаем: Черный чай вымывает кальций и железо из организма.

На самом деле: В пробирке он связывает многие вещества. В инструкциях к некоторым лекарствам написано: «Не запивать чаем». Но это редкость. Чтобы нарушение усвоения кальция стало проблемой, чай нужно потреблять в токсических дозах, т. е. упаковками. Вряд ли кто-то будет так делать.

 
 
Ссылка на источник 24
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Опасен ли этот напиток, если употреблять его слишком горячим? Может ли он спровоцировать бессонницу и серьезные проблемы со здоровьем?
 
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