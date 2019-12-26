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В Минске зовут на Новый год с шоу и танцами за 30 рублей

27.12.2019 16:57 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Минский гастробар KillFish в ТРЦ «Титан» устроит масштабную новогоднюю ночь с шоу и танцами. Обещают диджея, лучшего в стране бармена, интерактивы и бюджетный вход за 30 рублей.

В KillFish собираются собрать вместе минских весельчаков и веселиться до утра. В программе – танцы, треки от ди-джея и концерт культовой группы. Также покажут бармен-шоу от чемпиона Беларуси  по флейрингу.

Ночью также будут конкурсы, розыгрыши и праздничная лотерея с призами. Предусмотрен и новогодний интерактив с веселым Дедом Морозом и Снегурочкой. Каждый сможет попробовать себя в актерском амплуа и заработать подарок.

Организаторы сделали бюджетный вход, чтобы поддержать молодежь. Попасть на вечеринку можно будет за 30 рублей, а с полным меню от шефа и шоу – за 70.

 
 
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Минский гастробар KillFish в ТРЦ «Титан» устроит масштабную новогоднюю ночь с шоу и танцами. Обещают диджея, лучшего в стране бармена, интерактивы и бюджетный вход за 30...
 
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