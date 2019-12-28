Совет министров
Медикам предстоит выделять клинически однородные группы заболеваний, сходные по расходам на их лечение в расчете на одного пациента.
Минздрав должен будет до 1 апреля 2020 года определить классификаторы этих групп, медицинских услуг и вмешательств.
До 1 октября 2020 года необходимо внедрить софт для автоматизации формирования клинико-затратных групп.
До 1 июля 2021 года совместно с Минфином медики определят порядок планирования расходов бюджета, основанный на нормативах расходов на одного пациента в стационарных условиях.
До 1 марта 2021-го и до 1 марта 2022-го Совмин получит отчеты о результатах пилотного проекта.
До 1 марта 2022-го Минздрав должен внести в Совмин «дорожную карту» поэтапного внедрения клинико-затратных групп по всей стране.
В пилотный проект в числе прочих включена волковысская центральная районная больница. Всего таких учреждений здравоохранения будет десять.