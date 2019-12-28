Источник материала: Новости Волковыска

⭐ Сегодня воскресенье, 29 декабря 2019 года. 363-й день года по григорианскому календарю. До конца года осталось 2 дня❗

▶ Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 29 декабря

Международный день виолончели;

Национальный день «Встань на весы» в США.

▶ Какой праздник 29 декабря по церковному календарю и можно ли работать

Почитается память святого Агея. Его считали поборником за чистоту человеческой души. Поэтому именно в этот день люди обращались к святому, чтобы он помог им избавиться от плохих привычек и сохранить в душе добро и веру.

Традиционно в этот день гадают на погоду. Для этого разжигают костер и бросают в него снежных человечков. Если огонь быстро затухает, значит, выдастся ясная погода на протяжении всех Святок.

▶ 29 декабря: что можно делать, а что нельзя

День стоит провести в кругу семьи. Выполненное в этот день обещание – очистит Вашу карму.

По народным поверьям, 29 декабря нельзя:

садиться на стол – беду накликать можно;

говорить с человеком через порог – к ссоре.

▶ Именины сегодня отмечают

София;

Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Павел, Петр, Семен.

▶ Народные приметы на 29 декабря

много инея на деревьях – на Рождество будет ясно;

морозы ударили – холодно будет до Крещения;

стекла морозными узорами покрылись – еще 20 дней холода простоят;

ветрено – зима будет лютой;

снег вплотную к ограде лежит – к неурожайному году;

родился человек – будет очень хозяйственным и трудолюбивым.

▶ Интересные и важные события в Беларуси и мире 29 декабря

1699 – Петром I был издан именной указ № 1735 о переходе на Юлианский календарь;

1768 – введение Екатериной II бумажных денежных знаков;

1993 – вступила в силу Конвенция о биологическом разнообразии (КБР);

1996 – длившаяся 36 лет гражданская война в Гватемале закончилась примирением воевавших сторон;

2012 – катастрофа Ту-204 во Внуково (погибли 5 человек).

▶ Кто из знаменитостей родился 29 декабря

1709 – Елизавета Петровна, российская императрица (1741-1762) из династии Романовых, дочь Петра I;

1766 – Чарльз Макинтош, шотландский химик, изобретатель водонепроницаемых плащей (макинтошей);

1800 – Чарльз Гудьир, американский изобретатель, первым осуществивший вулканизацию каучука;

1892 – Александр Архангельский, советский авиаконструктор;

1906 – Василий Архипов, советский военачальник, генерал-полковник танковых войск, дважды Герой Советского Союза;

1938 – Джон Войт, американский актер, лауреат премии "Оскар", отец актрисы Анджелины Джоли;

1964 – Михаил Грушевский, российский эстрадный пародист, юморист, шоумен;

1965 – Декстер Холланд, американский музыкант, композитор, вокалист и гитарист группы The Offspring.