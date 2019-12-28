⭐ Сегодня воскресенье, 29 декабря 2019 года. 363-й день года по григорианскому календарю. До конца года осталось 2 дня❗
▶ Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 29 декабря
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Международный день виолончели;
- Национальный день «Встань на весы» в США.
▶ Какой праздник 29 декабря по церковному календарю и можно ли работать
Почитается память святого Агея. Его считали поборником за чистоту человеческой души. Поэтому именно в этот день люди обращались к святому, чтобы он помог им избавиться от плохих привычек и сохранить в душе добро и веру.
Традиционно в этот день гадают на погоду. Для этого разжигают костер и бросают в него снежных человечков. Если огонь быстро затухает, значит, выдастся ясная погода на протяжении всех Святок.
▶ 29 декабря: что можно делать, а что нельзя
День стоит провести в кругу семьи. Выполненное в этот день обещание – очистит Вашу карму.
По народным поверьям, 29 декабря нельзя:
- садиться на стол – беду накликать можно;
- говорить с человеком через порог – к ссоре.
▶ Именины сегодня отмечают
- София;
- Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Павел, Петр, Семен.
▶ Народные приметы на 29 декабря
- много инея на деревьях – на Рождество будет ясно;
- морозы ударили – холодно будет до Крещения;
- стекла морозными узорами покрылись – еще 20 дней холода простоят;
- ветрено – зима будет лютой;
- снег вплотную к ограде лежит – к неурожайному году;
- родился человек – будет очень хозяйственным и трудолюбивым.
▶ Интересные и важные события в Беларуси и мире 29 декабря
1699 – Петром I был издан именной указ № 1735 о переходе на Юлианский календарь;
1768 – введение Екатериной II бумажных денежных знаков;
1993 – вступила в силу Конвенция о биологическом разнообразии (КБР);
1996 – длившаяся 36 лет гражданская война в Гватемале закончилась примирением воевавших сторон;
2012 – катастрофа Ту-204 во Внуково (погибли 5 человек).
▶ Кто из знаменитостей родился 29 декабря
1709 – Елизавета Петровна, российская императрица (1741-1762) из династии Романовых, дочь Петра I;
1766 – Чарльз Макинтош, шотландский химик, изобретатель водонепроницаемых плащей (макинтошей);
1800 – Чарльз Гудьир, американский изобретатель, первым осуществивший вулканизацию каучука;
1892 – Александр Архангельский, советский авиаконструктор;
1906 – Василий Архипов, советский военачальник, генерал-полковник танковых войск, дважды Герой Советского Союза;
1938 – Джон Войт, американский актер, лауреат премии "Оскар", отец актрисы Анджелины Джоли;
1964 – Михаил Грушевский, российский эстрадный пародист, юморист, шоумен;
1965 – Декстер Холланд, американский музыкант, композитор, вокалист и гитарист группы The Offspring.