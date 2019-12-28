Зарплаты бюджетников, «отсрочка» тунеядцам и валюта. Подводим финансовые итоги года

Источник материала: Виртуальный Брест

В 2019-м с нашими финансами происходило многое: бюджетникам пообещали новую систему оплаты труда, обновился Трудовой кодекс, банки внедряли современные технологии, а некоторые их клиенты потеряли деньги из-за действий телефонных мошенников. FINANCE,TUT,BY вспомнил, что происходило с нашими деньгами, работами и зарплатами в уходящем году.





Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Власти придумали, как изменить систему оплаты труда бюджетников (но что получится — пока неясно)

В начале 2019-го власти объявили, что с 2020-го зарплаты бюджетников начнут считать по-новому. Главная цель этих изменений — упростить систему начисления зарплат, которую чиновники ранее называли «громоздкой» и «разбалансированной».

Основных изменений три. Во-первых, вместо тарифной ставки первого разряда появится базовая ставка, от которой будут отталкиваться при расчете зарплат. Изначально предполагалось, что она составит 180 рублей, но буквально в декабре ее решили увеличить до 185 рублей. Для сравнения, тарифная ставка первого разряда составляет 41 рубль. Во-вторых, сократится тарифная сетка: вместо 27 разрядов останется 18. И в-третьих, зарплата бюджетников будет унифицирована. Она будет состоять из оклада, стимулирующих и компенсирующих выплат, а выплаты, связанные с отраслевой спецификой, упорядочат.

В Минтруда обещают, что после введения новой системы «не допускается снижение размеров начисленной заработной платы (без премии) работников бюджетных организаций, действовавших на момент введения новых условий оплаты труда».

В ведомстве позднее пояснили, почему январские заработки в некоторых случаях могут быть ниже декабрьских. При сравнении зарплат за декабрь и январь чиновники не будут учитывать многие доплаты, которые работники могут получить в последний месяц года. К примеру, ночные смены, совмещение, замена временно отсутствующего работника, за сверхурочную работу, за выход в выходной и праздники. Если от декабрьской зарплаты отнять все эти доплаты, то в январе получки не будут ниже, чем месяцем ранее.

А, например, обратившиеся в редакцию медсестры переживают, что по новым расчетам их зарплата может уменьшиться в два раза. Что получится на самом деле, узнаем в феврале, когда бюджетники получат первые рассчитанные по-новому зарплаты.

Если вы работаете в бюджетной сфере и захотите рассказать о том, как изменится ваша зарплата в новом году, пишите на электронный адрес anna.r@tutby.com.

Белорусы попали под атаку банковских мошенников

Такие случаи происходили в течение всего года, но особенно много их стало во второй его половине. Чаще всего мошенники пользуются методом так называемой социальной инженерии — то есть входят в доверие к жертве и выведывают у нее данные, необходимые для того, чтобы увести деньги со счета. Например, мошенники могут от имени банка присылать клиентам сообщения о том, что они якобы выиграли в лотерею денежный приз, и для его получения нужно прислать данные своей карты. А еще чаще злоумышленники звонят по телефону и сообщают, что с карточкой жертвы происходят несанкционированные действия. Чтобы ее заблокировать, нужно, опять же, сообщить все свои данные (на самом деле нет).

Пик таких случаев пришелся на ноябрь. За два дня в милицию поступило сразу 150 заявлений от белорусов, пострадавших от телефонных мошенников. На ситуацию обратили внимание в Нацбанке, ее прокомментировали в Следственном комитете, а эксперты поделились своим мнением о том, откуда у мошенников могут быть данные такого количества клиентов банков.

Сейчас волна пошла на спад, но бдительность все равно терять не стоит. FINANCE.TUT.BY составил простую и понятную инструкцию о том, как понять, кто вам звонит — банк или мошенник. На всякий случай советуем лишний раз ее перечитать. А еще — послушайте, как именно мошенники прикидываются сотрудниками банка (этой записью поделилась клиентка одного из банков, которая, к счастью, вовремя заподозрила подвох и сохранила деньги).





Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Президент утвердил обновленную версию Трудового кодекса

Обновленый Трудовой кодекс заработает с 28 января. В новом кодексе есть достаточно много изменений для работников. Например, декретницам по их желанию разрешат ездить в командировки, отцы смогут брать отпуск после рождения ребенка (правда, неоплачиваемый и только на 14 дней), а работу фрилансеров узаконили. Некоторые изменения касаются тех работников, с которыми наниматель заключил контракт. Например, работодатели не смогут перекладывать свои штрафы на сотрудников, а с добросовестными специалистами будут заключать долгосрочные контракты.

Правда, по мнению профсоюзов, некоторые изменения в Трудовой кодекс внести «забыли». Это, например, отказ от заключения контрактов в пользу бессрочных трудовых договоров или обязательство для всех организаций заключать коллективный договор.

Доллар и евро по итогам года подешевели, российский рубль — подорожал

31 декабря 2018 года официальные курсы валют были такими: доллар — 2,1598 белорусского рубля, евро — 2,4735 рубля, 100 российских рублей — 3,1128 рубля. На 28 декабря 2019-го доллар стоит 2,1065 рубля, евро — 2,3433 рубля, а 100 российских рублей — 3,3985 рубля. Получается, за год доллар подешевел на 2,5%, евро — на 5,3%. Российский рубль подорожал на 9,2%.

Конечно, в течение года у каждой из основных иностранных валют были свои взлеты и падения. Например, доллар больше всего стоил 4 января — 2,1788 рубля, а меньше всего 24 июля — 2,0225 рубля. У евро взлет пришелся на 3 января — 2,4865 рубля, а минимума курс европейской валюты достиг 24 сентября — 2,2504 рубля. А верхняя и нижняя точки для российского рубля выглядят так: 27 декабря — 3,3997 рублей (за 100 россиских), 20 августа — 3,0842 рубля.





Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Полную оплату коммуналки для тунеядцев снова отсрочили

С 1 января 2019 года те, кто попал в список незанятых в экономике, оплачивают по полной стоимости горячую воду. Предполагалось, что с 1 октября к ней добавятся также отопление и газ. Однако власти приняли решение вновь отсрочить для тунеядцев оплату полной стоимости отопления и перенесли ее на 1 мая. С учетом того, что к тому моменту отопительный сезон уже закончится, отопление для неработающих подорожает только следующей осенью.

В начале года власти прогнозировали, что тунеядские жировки получат 54 тысячи человек. Их присылают тем, кто попал под декрет по содействию занятости населению, при этом имеет в собственности квартиры. Однако извещения о включении в базу незанятых в экономике по-прежнему многим приходят по ошибке. Базу тунеядцев обновляют раз в квартал, поэтому если вы случайно туда попали, подтверждающие документы нужно успеть предоставить до 21 января, 21 апреля, 21 июля и 21 октября. А еще это можно самому сделать онлайн.

Биометрия, платежные кольца, Apple Pay: еще больше современных технологий от банков

В ноябре в Беларуси наконец-то заработала платежная система Apple Pay, которая позволяет расплачиваться гаджетами Apple с привязанной к ним банковской картой. Сейчас к системе подключено уже девять белорусских банков.

Кроме того, банки все активнее начинают пользоваться биометрическими технологиями. Биометрическую аутентификацию собирается внедрить ЕРИП. В пилотном проекте будут участвовать три банка — Приорбанк, БПС-Сбербанк и БелВЭБ, а система будет «узнавать» клиентов по лицу и голосу. Кроме того, собственную систему биометрической идентификации создает Банк Дабрабыт. Но когда все это заработает, пока неизвестно.

С мая этого года белорусы могут расплатиться карточкой не только в метро, но и в трамваях маршрута № 6. В БПС-Сбербанке заявили, что в следующем году готовы внедрить такой способ оплаты во всем наземном транспорте, но против этого резко выступил «Минсктранс» (и вот что банк ответил транспортникам).

И, наконец, у белорусов появилась возможность расплачиваться не только карточкой или даже телефоном, но и платежными кольцами, которые начали выпускать банки. К слову, пользоваться бесконтактными способами оплаты белорусы стали значительно чаще. По данным Банковского процессингового центра, в январе-сентябре этого года бесконтактых платежей было в 2,7 раза больше, чем годом ранее.

В уходящем году в Беларуси дважды зафиксировали дефляцию

Данных о декабрьской инфляции пока еще нет, но за 11 месяцев года, сообщает Белстат, цены выросли на 4,2%. В правительстве ожидают, что по итогам года инфляция не должна превысить 5%.

Больше всего в уходящем году цены выросли в феврале — сразу на 1,3%. А в июне и августе статистика зафиксировала дефляцию — то есть снижение цен. Правда, незначительное. Августовская дефляция была больше, она составила 0,23%.

Рынок труда: работников активнее увольняли, чем нанимали, а количество вакансий росло

На рынке труда в этом году тоже происходило много всего интересного и противоречивого. Во-первых, предприятия продолжали в основном увольнять работников, а не принимать на работу. За 11 месяцев года, по данным Белстата, уволенных оказалось на 41 985 больше.

Во-вторых, несмотря на это, количество вакансий в республиканской базе практически каждый месяц било новые рекорды. Например, в ноябре в Беларуси не хватало 95 тысяч работников (сейчас — 86 тысяч). В пятерку самых востребованных стабильно входят медики, водители, продавцы, уборщики.

И в-третьих, белорусские специалисты продолжали уезжать работать за границу. Например, водители из регионов уезжают на заработки в Европу, где больше платят. К наплыву гастарбайтеров из Беларуси готовится Польша, а в Чехии востребованы белорусские врачи.