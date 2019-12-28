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Это зависть? Представитель РПЦ назвал физическое влечение необязательным условием вступления в брак

29.12.2019 15:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Физическое влечение к человеку не должно быть главной причиной вступления в брак, считает глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.




"Жениться надо по возможности по любви, но ведь не всегда христианские браки заключались по любви. В дореволюционной России чаще всего родители подыскивали невест для своих сыновей или подыскивали женихов для своих дочерей, потом они вступали в брак, а потом приходила любовь. Может быть, не всегда приходила любовь, но ведь христианский брак основан не на чувственном влечении и не только на влюбленности", - сказал митрополит в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).

Архиерей указал на опыт многих людей, который показывает, что "если брак заключен исключительно в силу взаимного влечения жениха и невесты, то это влечение физическое, физиологическое влечение, оно может пройти раньше или позже, а дальше возникнут проблемы, если их не связывает ничто другое".

"Христианский брак - это союз между мужчиной и женщиной, который заключен, конечно же, по взаимному согласию, который открыт к рождению детей, причем такого количества детей, которое благословит Бог, а не того, которое спланируют родители, и это брак, основанный на христианской вере, на преданности и верности супругов друг другу. Вот если все эти факторы наличествуют, то нет препятствий выходить замуж за такого человека", - сказал митрополит Иларион.
 
 
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Физическое влечение к человеку не должно быть главной причиной вступления в брак, считает глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.
 
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