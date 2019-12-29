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Вскрываем глубины вашего подсознания. Тест по «Голубому огоньку» и его аналогам
Источник материала: Tut.by
Если у вас есть привычка сидеть за столом на Новый год под мерцание телевизора, так или иначе вы смотрите все аналоги «Голубых огоньков». Кажется, в ночь с 31-го на 1-е на экране просто нет ничего другого! Даже если вы уже давно отказались от такого формата празднования Нового года, в начале века все это делали. Да-да, а некоторые были вынуждены смотреть такие передачи под прессом родителей. Ну что, вспомним классику?
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Вспоминаем классику новогоднего жанра от российского телевидения.
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