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Львов планирует побороться за Олимпиаду-2030

30.12.2019 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В случае победы зимние Игры будут проходить в городе и в Карпатах.




Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что город может побороться за право проводить зимние Олимпийские игры в 2030 году, сообщает сайт Львовского городского совета.

«Мы в 2010 году во Львове начали готовиться к амбициозной цели: Львов - город-хозяин Олимпиады-2030. В 2014 году этот процесс приостановили, потому что началась война.

Недавно, когда мы встретились с коллегами из Национального олимпийского комитета, мы решили: а давайте возьмем эту цель и сделаем все, чтобы Львов в 2030 году был городом-хозяином зимней Олимпиады.

Мы много работали в этом направлении. Будут две большие локации. Одна - это Тисовец, Карпаты. Это территория под опекой военных. Там будут лыжи, биатлон. А также территория возле стадиона «Арена Львов». Ее построит город.

Также мы должны построить большой медиацентр, который будет иметь двойное назначение, потому что это фактически выставочный комплекс. Отдельно построим спортивные комплексы для хоккея и фигурного катания. Хочу сказать, что это очень крутая амбиция, которая даст Львову большой плюс и большую динамику», - заявил Садовый.

Напомним, что Львов уже подавал заявку на проведение Олимпийских игр в 2026 году, однако позже отказался бороться за это право.
 
 
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В случае победы зимние Игры будут проходить в городе и в Карпатах.
 
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