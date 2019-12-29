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В Бобруйске мужчину придавило автомобилем во время его ремонта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Бобруйске мужчину зажало автомобилем.
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Мужчина находился под легковым авто на территории частного жилого дома. Оказалось, что когда житель Бобруйска ремонтировал свой Ford Mondeo, то транспортное средство соскочило с поднимающей его опоры и зажало мужчину.
Пострадавшего деблокировали и доставили в больницу.
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Новости Беларуси. В Бобруйске мужчину зажало автомобилем. По информации МЧС, происшествие случилось вечером 29 декабря. Спасатели получили сообщение, что...
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