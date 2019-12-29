В Бобруйске мужчину придавило автомобилем во время его ремонта

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Бобруйске мужчину зажало автомобилем.

По информации МЧС, происшествие случилось вечером 29 декабря. Спасатели получили сообщение, что мужчину придавило автомобилем во время ремонта.



Фото: МЧС

Мужчина находился под легковым авто на территории частного жилого дома. Оказалось, что когда житель Бобруйска ремонтировал свой Ford Mondeo, то транспортное средство соскочило с поднимающей его опоры и зажало мужчину.

Пострадавшего деблокировали и доставили в больницу.