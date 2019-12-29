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Дед Мороз поздравил с Новым годом пересекающих границу на "Варшавском мосту"

30.12.2019 15:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте в пункте таможенного оформления "Варшавский мост" Дед Мороз и Снегурочка поздравили пересекающих границу с Рождеством и Новым годом, передает корреспондент БЕЛТА.

Дед Мороз поздравил с Новым годом пересекающих границу на "Варшавском мосту"

Новогодняя акция стала уже традиционной в Брестской таможне. Дед Мороз со Снегурочкой поздравили водителей и пассажиров с зимними праздниками, пожелали успехов в новом десятилетии. Добрые слова и сладкие угощения вручали тем, кто въезжал в Беларусь и выезжал из республики. В это время года на границе особенно много туристов. Например, россиянка Ефросинья Аладова вместе с компанией в новогодние каникулы отправилась в путешествие по Европе. Акция таможенников обещает стать одним из ярких впечатлений от поездки. "Так нас еще никто не поздравлял. Идея просто класс, - оценила задумку девушка. - Компания собралась из Санкт-Петербурга и Москвы, едем из Минска от бабушки с дедушкой. Хотим побывать в Варшаве и Кракове, потом вернемся домой".

Ожидающие оформления документов с улыбками наблюдали за происходящим, радостно принимали поздравления от Деда Мороза и Снегурочки и желали всего хорошего в ответ. "Задумка очень интересная, не ожидал такого, поднимает настроение. Хотим посмотреть Польшу и Беларусь. Побывали в Минске и Бресте, но на обратном пути надеемся подольше побыть у вас. Очень понравилось, много отличного от России", - рассказал 12-летний москвич Дмитрий Бурашов.

Визит Деда Мороза на белорусско-польской границе стал полной неожиданностью и для пассажиров некоторых автобусов. Взрослые, точно дети, радовались такой встрече. "Приятно и празднично, с большим настроением поедем дальше. Изумительная затея", - считают путешествующие в Германию российские туристы.

В конце декабря-начале января на границе особенно оживленно, увеличивается пассажиропоток. "Обычно за сутки на въезд оформляем 1,5 тыс. транспортных средств, примерно столько же в обратном направлении. Накануне Нового года наблюдается увеличение: люди едут за покупками, отдыхать, много автобусов с туристическими группами. Соответственно смена увеличивается на 2-3 человека, это резерв", - пояснил начальник отдела таможенных оформлений и контроля таможенного поста "Варшавский мост" Владимир Шпак.

Жизнь на границе не замирает ни на минуту. Даже в главную ночь в году в пунктах пропуска есть автомобили. "Мне доводилось работать в новогоднюю ночь. Из практики могу сказать, что будет движение, на выезд будут ехать машины. Автобусы рейсовые идут по расписанию. В прошлую новогоднюю ночь было около 200 машин, в основном россияне", - добавил Владимир Шпак.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  В Бресте в пункте таможенного оформления "Варшавский мост" Дед Мороз и Снегурочка поздравили пересекающих границу с Рождеством и Новым годом, передает...
 
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