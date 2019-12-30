Новогодние приметы, о которых мало кто слышал

Источник материала: Газета Авангард

Все знают, что Новый год надо встретить так, чтобы он был удачным все 12 месяцев. Для этого рекомендуем прислушаться к новогодним приметам.





Проспавшего ждет счастье. Новый год является счастливым праздником не только для детей, но и для взрослых. Предновогодняя суета, уборка, подготовка меню – всё это создает волшебную атмосферу. И для того, чтобы встретить бой курантов бодрыми, люди ложатся отдохнуть на несколько часов. Но случается так, что человек настолько сильно уснул, что не услышал будильника. Не стоит отчаиваться. Примета гласит, что люди, проспавшие Новый год, на протяжении 12 месяцев будут счастливыми.

Монетка. Здесь не играет роли, где и с кем вы встречаете этот праздник. Необходимо взять столько монеток, сколько у вас тарелок для гостей. Положите монетку под каждую тарелку. Когда будут бить куранты, необходимо взять ее в руки и сжать, а после этого положить в свой кошелек. Тратить монету нельзя на протяжении года, поэтому лучше спрятать ее в самый дальний карман. А все монетки, которые были под другими тарелками, соберите по окончании празднования Нового года. Их необходимо положить в копилку, это приведет к тому, что в течение всего года вы не будете нуждаться в деньгах.

Веник. Есть такая традиция: на каждый Новый год необходимо приобретать новый веник, даже если ваш предыдущий все еще в хорошем состоянии. И очень важно, чтобы купили вы его именно 31 декабря. Как только переступите с ним порог своего дома, нужно перемотать его красной лентой. Поставьте веник в самый дальний угол, ручкой вниз. И так простоять он должен целые сутки. Только после этого его можно использовать. Не выбрасывайте этот веник до наступления следующего года, причем даже в том случае, если он пришел в негодность. Это оберег вашего дома на весь год.

Шампанское. В каждом доме под бой курантов открывают шампанское. Одни люди загадывают желание, другие бросают монетку в бокал. Однако здесь главное обратить внимание на то, как открылась бутылка. Если человек, который ее открывает, заметил, что это было как-то проблематично, то год обещает быть нелегким. А вот если все прошло без помех, год будет удачным.

И, конечно же, самое главное – ваша вера в чудо. Только благодаря этому все приметы работают, а желания исполняются.

Подготовила

Надежда РУДОБЕЛЕЦ