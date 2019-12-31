Дубровенскому району исполнилось 95 лет

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Яркое праздничное действо стало своеобразным подведением итогов уходящего года, который прошел под знаком малой родины. 2019-й был щедр на значимые даты, юбилеи, торжества. Самыми знаковыми для Дубровенщины стали — 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков и 95-летие образование Дубровенского района.

Весомые даты для того, чтобы вспомнить, как и чем жили наши земляки, какие события происходили, что волновало и чему радовались.







Председатель Дубровенского районного комитета Анатолий Лукашов, обращаясь к землякам, подчеркнул, что на Дубровенщине живут трудолюбивые и талантливые люди, успех района — именно их заслуга.

—95 лет для исторического пути района — срок немалый. Это период становления, поиска и роста. Менялась территория района, его экономическое и социально-культурное развитие, но неизменным оставалось одно — отношение людей к своей малой родине, — отметил А.Лукашов. — Сегодня Дубровенский район занимает достойное место в Витебской области. Нам есть чем гордиться, кого славить, помнить и чтить. За всеми результатами и достижениями стоит труд людей, простых тружеников, патриотов страны и района, многие из которых награждены орденами и медалями.

Анатолий Лукашов с благодарностью назвал тех земляков, кто в послевоенный и суверенный период Республики Беларусь был отмечен самыми высокими званиями и наградами. Особые слова почтения он адресовал ветеранам войны и труда за их участие в послевоенном развитии района.

Сегодня Дубровенщина продолжает уверенно двигаться по пути укрепления экономического потенциала и повышения качества жизни, роста благосостояния людей, подчеркнул председатель райисполкома.

—Развитие предприятий, учреждений и организаций района, строительство комфортного жилья и дорог, производство продукции, улучшение условий жизни и благоустройство населенных пунктов — это сегодняшний наш день. И созидание его — дело рук неутомимых тружеников Дубровенщины, — сказал руководитель района.







Одним из ярких моментов праздника стала церемония присвоения звания «Человек года Дубровенщины», которая проходила в нашем районе впервые.

Лауреатами почетного звания в год 95-летия Дубровенского района стали: директор ОАО «Дубровенский льнозавод» Анатолий Босенков; ведущий инженер ОАО «Дубровенский райагросервис» Владимир Пономарев; тракторист-машинист КУСХП «Приднепровский» Виктор Лукашов, водитель погрузчика УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» Валерий Веремьев; врач-терапевт, заведующий терапевтическим отделением №1 УЗ «Дубровенcкая центральная районная больница» Ирина Томашевич; педагог дополнительного образования ГУДО «Дубровенский районный центр детей и молодежи», создатель и руководитель образцового хореографического коллектива «МИКС» Елена Кирик; директор ГУО Дубровенская детская школа искусств им.Ф.Яруллина Оксана Аникеева; мастер спорта Республики Беларусь международного класса по самбо и дзюдо Александр Кокша и краевед Алексей Гаврутиков.







В завершение церемонии чествования лауреатов звания «Человек года Дубровенщины» глава района поздравил жителей района с юбилеем. Он подчеркнул, что любовь к своей малой родине, забота о ней, память о героическом прошлом, трудолюбие, терпение и гостеприимство — те черты, которые определяют сегодняшнее поколение Дубровенского района. Он пожелал району процветания и благополучия, а его жителям — здоровья, успехов и радостных свершений.

Поздравила жителей Дубровенщины заместитель председателя Дубровенского райисполкома, председатель районного объединения «Белая Русь» Светлана Рыжанская. В рамках республиканской акции «Наши дети» Светлана Валерьевна вручила подарочный сертификат на покупку футбольной формы команде тренеру объединения по интересам «Юный футболист» Дубровенского районного центра детей и молодежи Николаю Заблоцкому.

Как председатель районного объединения «Белая Русь» она поблагодарила Татьяну Дядичкину, Елену Мартыновскую и Елену Мисюрову за активное участие в общественно-политической жизни Дубровенского района.

Множество гостей принимал в этот день районный Дом культуры. Участниками праздника стали руководство района, заслуженные люди, ветераны труда, молодежь.

На мероприятии еще раз вспомнили значимые события в летописи Дубровенского района и яркие страницы 2019 года.

Начался год с празднования 100-летия со дня образования Белорусской Советской Социалистической Республики, 25-летия со Дня принятия Конституции Республики Беларусь и 25-летия существования института президентства в нашей стране. Именно эти события служат той базой, которая позволяет созидательно трудиться, жить и развиваться.







В уходящем году Дубровенщина отметила 75-летие освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Дубровенцы помнят, какой ценой был завоеван мир, и передают эту святую память из поколения в поколение.

29 января 2019 года в офисе постоянного координатора ООН Республики Беларусь прошли переговоры о создании в Беларуси национальной сети Школ мира и принятии программы, в основе которой лежат проекты, направленные на обучение и воспитание детей и молодежи страны в духе миротворчества и прогресса. Именно такая Школа мира была открыта 20 декабря 2019 года в Международный день солидарности людей в аг Осинторф. А на праздничном мероприятии юные миротворцы выступили на сцене Дома культуры.

2019 год стал юбилейным для многих организаций и предприятий Дубровенского района. Это 100-летие с начала деятельности средней школы №1 г.Дубровно, 95-летие со времени образования районного отдела милиции, 90 лет сельхоз¬предприятиям «Правда-С» и «Боброво-Агро», 60-летие КУСХП им.Черняховского, КУСХП «Приднепровский» и совхоза им.Юрия Смирнова, 45-летие Дубровенского ПМС.







На торжественном мероприятии с 95-летним юбилеем поздравляли Надежду Горбачеву, ровесницу Дубровенского района. Жизнь Надежды Федоровны накрепко связана с жизнью Дубровенщины.

Также поздравили молодую маму Татьяну Глушакову, у которой 6 ноября 2019 года родилась дочь Елизавета. Эта маленькая девочка была зарегистрирована в отделе загс под номером 95, что в контексте празднования юбилея приобрело особый символизм.

С районной сцены гостей праздника поздравляли самодеятельные артисты районного Дома культуры, танцевальный коллектив «Микс», Оксана Аникеева и Александр Хатеев, народный фольклорный коллектив «Куделица», народный хор ветеранов труда «Надежда», театр песни «Веснушки», народный клуб ветеранов труда «Сердечные встречи».

Завершением торжественного праздника стало поздравление гостей с Новым годом и Рождеством от Деда Мороза и Снегурочки.Это только начало истории нашей малой родины, много интересных, ярких побед и достижений, открытий и обновлений впереди. И это зависит уже от сегодняшних жителей Дубровенщины, вместе создающих историю родной земли.

Юлия СТАРАВОЙТОВА.