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В Орше с молотка продают больницу
Источник материала: Партизан
В Орше в январе выставят на аукцион здания городской больницы № 2.
В первой половине января «Витебскоблимущество» выставит на аукцион 14 объектов/ Так, на аукционе 13 января будут выставлены четыре заброшенных здания в Орше. Три из них находятся на территории городской больницы № 2 льнокомбината. Это прачечная-пищеблок, лечебный корпус № 3 и лечебный корпус детского отделения с прилегающими территориями. Также с молотка в этот день могут уйти двухэтажное здание штаба с санчастью и прилегающим к нему фруктовым садом, пишет сайт
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В Орше в январе выставят на аукцион здания городской больницы № 2.
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