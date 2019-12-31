В Орше с молотка продают больницу

В первой половине января «Витебскоблимущество» выставит на аукцион 14 объектов/ Так, на аукционе 13 января будут выставлены четыре заброшенных здания в Орше. Три из них находятся на территории городской больницы № 2 льнокомбината. Это прачечная-пищеблок, лечебный корпус № 3 и лечебный корпус детского отделения с прилегающими территориями. Также с молотка в этот день могут уйти двухэтажное здание штаба с санчастью и прилегающим к нему фруктовым садом, пишет сайт