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В Пинске подвели итоги третьего трудового семестра

01.01.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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В Пинске в праздничной обстановке закрыли третий трудовой семестр 2019 года.



В нашей стране студотрядовское движение развивается под эгидой Белорусского республиканского союза молодежи. С его помощью в минувшем году было сформировано тридцать три студенческих отряда строительного, педагогического, сервисного и производственного профилей. Это на десять отрядов больше, чем в прошлом году.





Ребята были официально трудоустроены на различных объектах города и области, а также в своих учебных заведениях.





По итогам трудового семестра лучшим строительным стал отряд имени Н.Федотова (колледж искусств)


педагогическим - отряд «Адреналин» (педагогический колледж)



сервисным - отряд имени Э.Б.Нордмана (аграрный технологический колледж), производственным - отряд имени Наполеона Орды (колледж легкой промышленности).



В личных зачетах лучшим командиром отряда признана учащаяся медицинского колледжа Ольга Цирибко, лучшим комиссаром стала студентка ПолесГУ Яна Третьяк, а лучшим бойцом - учащийся педагогического колледжа Андрей Кудласевич.


Значимость человека труда в современном обществе неоспорима. Сегодня мы с полной уверенностью можем говорить о том, что каждый участник студенческих отрядов приобрел опыт работы в коллективе, понимание важности любого труда. Все это в будущем сыграет немаловажную роль в его жизни, и он с благодарностью будет вспоминать время работы в студотряде.

На торжественном мероприятии присутствовали представители городской власти, общественных объединений, предприятий города, на которых трудились студенты. В адрес ребят прозвучали слова похвалы и пожелания оставаться такими же активистами студотрядовского движения.

Главное, не забывать, что труд всегда в почете, а студенческие отряды - это возможность для молодежи самореализоваться, приобрести определенный опыт.

Ирина ДЕНИСОВИЧ

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В Пинске в праздничной обстановке закрыли третий трудовой семестр 2019 года. В нашей стране студотрядовское движение развивается под эгидой...
 
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