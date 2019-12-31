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В Пинске подвели итоги третьего трудового семестра
01.01.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
В Пинске в праздничной обстановке закрыли третий трудовой семестр 2019 года.
В нашей стране студотрядовское движение развивается под эгидой Белорусского республиканского союза молодежи. С его помощью в минувшем году было сформировано тридцать три студенческих отряда строительного, педагогического, сервисного и производственного профилей. Это на десять отрядов больше, чем в прошлом году.
Ребята были официально трудоустроены на различных объектах города и области, а также в своих учебных заведениях.
По итогам трудового семестра лучшим строительным стал отряд имени Н.Федотова (колледж искусств)
педагогическим - отряд «Адреналин» (педагогический колледж)
сервисным - отряд имени Э.Б.Нордмана (аграрный технологический колледж), производственным - отряд имени Наполеона Орды (колледж легкой промышленности).
В личных зачетах лучшим командиром отряда признана учащаяся медицинского колледжа Ольга Цирибко, лучшим комиссаром стала студентка ПолесГУ Яна Третьяк, а лучшим бойцом - учащийся педагогического колледжа Андрей Кудласевич.
На торжественном мероприятии присутствовали представители городской власти, общественных объединений, предприятий города, на которых трудились студенты. В адрес ребят прозвучали слова похвалы и пожелания оставаться такими же активистами студотрядовского движения.
Главное, не забывать, что труд всегда в почете, а студенческие отряды - это возможность для молодежи самореализоваться, приобрести определенный опыт.
Ирина ДЕНИСОВИЧФото автора
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В Пинске в праздничной обстановке закрыли третий трудовой семестр 2019 года. В нашей стране студотрядовское движение развивается под эгидой...
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