Пенсионный возраст повышается еще на полгода













Как известно, в нашей стране происходит поэтапное повышение пенсионного возраста. С 2017-го ежегодно добавляется полгода. В результате, в 2022 году белорусы будут выходить на пенсию уже в 63 года (до начала действия указа Александра Лукашенко от 11 апреля 2016-го о совершенствовании пенсионного обеспечения — в 60), а белоруски — в 58 лет (ранее — в 55).





Власти объясняют необходимость повышения пенсионного возраста изменениями социально-демографических условий в нашей стране — продолжается старение населения, людей трудоспособного возраста становится меньше, а значит меньше поступает пенсионных отчислений.