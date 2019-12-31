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Пенсионный возраст повышается еще на полгода
Источник материала: Партизан
В Беларуси с 1 января пенсионный возраст повышается еще на полгода. Мужчины будут выходить на заслуженный отдых в 62 года, а женщины — в 57.
Как известно, в нашей стране происходит поэтапное повышение пенсионного возраста. С 2017-го ежегодно добавляется полгода. В результате, в 2022 году белорусы будут выходить на пенсию уже в 63 года (до начала действия указа Александра Лукашенко от 11 апреля 2016-го о совершенствовании пенсионного обеспечения — в 60), а белоруски — в 58 лет (ранее — в 55).
Власти объясняют необходимость повышения пенсионного возраста изменениями социально-демографических условий в нашей стране — продолжается старение населения, людей трудоспособного возраста становится меньше, а значит меньше поступает пенсионных отчислений.
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В Беларуси с 1 января пенсионный возраст повышается еще на полгода. Мужчины будут выходить на заслуженный отдых в 62 года, а женщины — в 57.
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