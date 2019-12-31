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За полчаса до Нового года в Бресте ветер рвал билборды. Смотрелось жутковато

01.01.2020 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сильный ветер, как и обещали нам синоптики, казалось хотел сорвать праздничные мероприятия в Бресте. За час до полночи несколько рекламных щитов оказались повреждены, к устранению проблеем даже привлекали спасателей, они просто срывали плохо закреплённые и сорванные ветром полотна в местах скопления людей.

За полчаса до Нового года в Бресте ветер рвал билборды. Смотрелось жутковато

Сразу после полуночи ветер стих, и уже к часу ночи было вполне комфортно гулять. Но этот момент перехода из года в год получился несколько нервным. Вот как это выглядело для случайного полуночного прохожего:

 
Теги: Брест
 
 
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  Сильный ветер, как и обещали нам синоптики, казалось хотел сорвать праздничные мероприятия в Бресте. За час до полночи несколько рекламных щитов оказались...
 
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