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Брестский «Коммунальник» получил новую технику
01.01.2020 14:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Как сообщил руководитель предприятия Юрий Климахович, поливочная машина предназначена для выполнения задач также и в зимнее время.
Это особенно важно для обслуживания Западного обхода в холодное время года.
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Как сообщил руководитель предприятия Юрий Климахович, поливочная машина предназначена для выполнения задач также и в зимнее время. Это особенно важно для...
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