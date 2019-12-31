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Брестский «Коммунальник» получил новую технику

01.01.2020 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Как сообщил руководитель предприятия Юрий Климахович, поливочная машина предназначена для выполнения задач также и в зимнее время.

Брестский «Коммунальник» получил новую технику

Это особенно важно для обслуживания Западного обхода в холодное время года.

 
 
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  Как сообщил руководитель предприятия Юрий Климахович, поливочная машина предназначена для выполнения задач также и в зимнее время. Это особенно важно для...
 
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