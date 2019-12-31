Как брестчанка София Рустамова ездила на главную елку страны и дарила букет Президенту

Источник материала: Виртуальный Брест

В минском Дворце Республики прошла президентская елка, куда пригласили больше двух тысяч ребят со всей страны: воспитанников детских домов, детей из многодетных семей, победителей и призеров школьных олимпиад и творческих конкурсов.





Своими эмоциями и впечатлением от поездки поделилась юная брестчанка, финалистка национального отбора детского «Евровидения-2019» София Рустамова.







«О том, что я поеду на главную елку страны, мне сказали в моей седьмой школе, — рассказывает София, — чему я безумно обрадовалась. А когда узнала, что буду дарить Президенту Александру Лукашенко букет, немного разволновалась, ведь это очень ответственно».







Во Дворце Республики София побывала впервые. «Я очень готовилась к этой поездке, — отметила юная брестчанка, — заранее подбирала наряд, так как хотелось выглядеть достойно». Переступив порог Дворца, она попала в сказку, где всё вокруг сверкало яркими огнями, красовалась большая и нарядная елка, развлекали герои сказок и мультиков.







С приветствием к юным гостям обратился Президент. «Его выступление многие снимали на телефон, — продолжает София. — Главу государства слушали внимательно. Говорил он о том, что нам нужно уважать своих родителей, родных и учителей. На самом деле эти слова мне очень близки. Я люблю и ценю своих родителей и уважаю учителей». Софии особенно запомнился момент, когда она вручала Президенту букет. Также ей представилась возможность сидеть рядом с ним во время спектакля. «Нам показали жизнь Деда Мороза: его детство, школьные годы. Мы увидели его друзей и то, как ему удалось победить злого мага. Спектакль был очень музыкальным, артисты много пели и танцевали».







София Рустамова вернулась в Брест со сладкими и мягкими подарками, елочными игрушками ручной работы, но самое главное — она привезла с собой яркие и незабываемые впечатления.