ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Изменяются правила ввоза товаров весом более 35 кг для физлиц

01.01.2020 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Понятие "неделимый товар", для которого определен отдельный порядок уплаты таможенных платежей при ввозе физлицами на территорию ЕАЭС, не будет применяться с 1 января 2020 года согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года №107, сообщает БЕЛТА.

Изменяются правила ввоза товаров весом более 35 кг для физлиц

Под неделимым товаром для личного пользования понимается товар весом более 35 кг (с учетом упаковки), разделение которого невозможно без изменения его назначения. Ранее в отношении неделимых товаров уплачивались платежи по ставкам 30% от стоимости, но не менее 4 евро за каждый килограмм веса. Например, при ввозе посудомоечной машины весом 36 кг и стоимостью 300 евро было необходимо уплатить 144 евро (36 кг х 4 евро).

Теперь такие товары будут включаться в общие нормы беспошлинного ввоза, в случае превышения которых таможенные пошлины, налоги составят 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной и (или) весовой норм. То есть при ввозе все той же посудомоечной машины весом 36 кг и стоимостью 300 евро белорусу, который пересекает таможенную границу реже, чем один раз в три календарных месяца, и ввозит только этот товар, нужно будет заплатить 44 евро (11 кг х 4 евро).

В настоящее время беспошлинно можно ввезти товары, стоимость которых не превышает сумму 500 евро и (или) вес не превышает 25 кг. А в случае пересечения границы чаще, чем один раз в течение трех календарных месяцев, стоимость таких товаров не должна превышать сумму, эквивалентную 300 евро, и общий вес - не более 20 кг.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Понятие "неделимый товар", для которого определен отдельный порядок уплаты таможенных платежей при ввозе физлицами на территорию ЕАЭС, не будет применяться с 1...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новогодняя ночь в Горках – Видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
01.01.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика