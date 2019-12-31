Новые цены на газ и тарифы на электричество действуют с 1 января

Источник материала: Виртуальный Брест

Цены на газ и тарифы на электричество увеличены с 1 января. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 28 декабря 2019 года №933, сообщает БЕЛТА.





Природный газ

Определена цена на газ, используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа. При наличии индивидуальных газовых отопительных приборов она составляет в отопительный период с 1 января по 31 мая включительно - Br0,1205 за кубометр, с 1 июня по 31 декабря включительно - Br0,1271. В летний период газ будет стоить Br0,4213 за кубометр. При отсутствии индивидуальных газовых приборов цена составляет Br0,4213 за кубометр газа независимо от сезона.

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), цена составляет Br3,37 с одного проживающего в месяц. Цена на газ в жилье, где есть газовая плита и индивидуальный газовый водонагреватель, но нет централизованного горячего водоснабжения, - Br9,69 с одного проживающего. В квартирах и домах, где есть газовая плита, но нет централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя, газ стоит Br5,48 для одного проживающего в месяц.

В жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы (и нет приборов индивидуального учета расхода газа), в отопительный период с 1 января по 31 мая нужно платить Br0,5320 за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, с 1 июня по 31 декабря - Br0,5936. В летний период установлены следующие цены: с 1 января по 31 мая - Br0,1995, с 1 июня по 31 декабря - Br0,2226.

Сжиженный газ

Кубометр сжиженного газа в квартирах и домах с установленными приборами индивидуального учета расхода газа и индивидуальными газовыми отопительными приборами стоит в отопительный сезон с 1 января по 31 мая Br1,9563, с 1 июня по 31 декабря - Br2,1628. В летний период цена будет Br1,1409. При отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов 1 куб.м также стоит Br1,1409.

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), цена сжиженного газа составляет Br3,42 с одного проживающего в месяц. При наличии газовой плиты и газового водонагревателя и отсутствии центрального горячего водоснабжения он стоит Br9,7. При наличии газовой плиты, отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя - Br4,56 с одного проживающего в месяц.

Цена на сжиженный газ в жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы (и нет приборов индивидуального учета расхода газа) в отопительный сезон составляет: с 1 января по 31 мая включительно - Br6,3021 за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, с 1 июня по 31 декабря включительно - Br7,0314. В летний период она будет Br1,1409.

Газ в баллонах

Цена 1 кг газа в баллонах весом 21 кг в пределах норм потребления составляет Br0,81. Таким образом, такой баллон стоит Br17.

Электроэнергия

Одноставочный тариф на электроэнергию в жилых домах и квартирах, где есть электроплиты, составляет Br0,1616 за 1 кВт.ч.

Дифференцированный тариф по двум временным периодам в таких жилых помещениях в период минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) - Br0,1131 за 1 кВт.ч, а в период максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) - Br0,3232.

Повышен также дифференцированный тариф по трем временным периодам. В период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) он составит Br0,097 за 1 кВт.ч, максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) - Br0,2909, в остальное время суток - Br0,1131.

Стоимость электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) составляет Br0,1109 за 1 кВт.ч, в остальное время суток - Br0,2059.

Что касается тарифов на коммунальные услуги, обеспечивающих полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, то они составляют: за 1 Гкал тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения - Br92,25; за 1 куб.м природного газа, используемого с установленными приборами индивидуального учета расхода газа, - Br0,4421. За 1 куб.м природного газа, используемого без приборов индивидуального учета расхода газа при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя, тариф составляет Br3,54 с одного проживающего в месяц, Br10,17 - при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), Br5,75 - при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя. За 1 кВт.ч электроэнергии одноставочный тариф утвержден на уровне Br0,209, дифференцированный тариф по двум временным периодам во время минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) - Br0,1463, максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) - Br0,418.

Постановление вступило в силу с 1 января.