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От написания текстов «на коленках» до технологичной индустрии телеконтента. СТВ исполнилось 19!

01.01.2020 14:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 1 января Новый год и у нашего телеканала. «Столичному телевидению» исполнилось 19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За это время из небольшого городского ТВ мы выросли в одно из ведущих медиа страны. От написания текстов сюжетов буквально на коленках – в начале 2000-х из оргтехники было едва ли несколько компьютеров – в технологичную индустрию телеконтента.

От написания текстов «на коленках» до технологичной индустрии телеконтента. СТВ исполнилось 19!

От написания текстов «на коленках» до технологичной индустрии телеконтента. СТВ исполнилось 19!

От написания текстов «на коленках» до технологичной индустрии телеконтента. СТВ исполнилось 19!

Сегодня мы в тренде, а в некоторых моментах и законодатели национальной телевизионной моды. Не раз это подтверждалось и статуэтками конкурса «Телевершина».

«Столичное телевидение» первым среди белорусских каналов перешел вещание в формате HD. На нашей телекухне постоянно «готовятся» самые «свежие» и «горячие» новости. Наша эфирная политика «здесь и сейчас», поэтому зрители зачастую могут наблюдать за работой репортеров и политических обозревателей в прямом эфире. Тем более, что в арсенале канала – ультрасовременное оборудование.

В 2019 году теледивизион СТВ пополнила эксклюзивная передвижная студия, созданная по спецзаказу. За это время ее уже не раз обкатали, что называется, в бою. И даже за пределами страны: через всю Европу она проехала на международную выставку в Амстердаме.

«СТВ может гордиться этим проектом». Ультрасовременная ПТС появится в арсенале канала

От написания текстов «на коленках» до технологичной индустрии телеконтента. СТВ исполнилось 19!

От написания текстов «на коленках» до технологичной индустрии телеконтента. СТВ исполнилось 19!

Знаковым периодом стала работа во время Европейских игр, проходивших в Минске. В режиме нон-стоп бригада информационной дирекции выходила в прямые эфиры. Кроме того, на кнопке СТВ постоянно появляются креативные и актуальные проекты.

А наш интернет-портал – авторитетный и оперативный источник новостей для многих информплатформ. Получили признание и пользователей. В 2019-м YouTube-канал «Столичного телевидения» вошел в почетный список «стотысячников» и получил серебряную кнопку YouTube.

От написания текстов «на коленках» до технологичной индустрии телеконтента. СТВ исполнилось 19!

От написания текстов «на коленках» до технологичной индустрии телеконтента. СТВ исполнилось 19!

От написания текстов «на коленках» до технологичной индустрии телеконтента. СТВ исполнилось 19!

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 1 января Новый год и у нашего телеканала. «Столичному телевидению» исполнилось 19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это время из...
 
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