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Беларусь и Россия договорились о ценах на газ на январь и февраль 2020 года

01.01.2020 14:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь и Россия договорились о ценах на газ на январь и февраль 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Контракты на поставку газа в нашу страну и транзит через территорию республики продлены до 2021 года. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на компанию «Газпром».

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Напомним, переговоры проходили в Москве в последний день 2019 года. С белорусской стороны документы подписал Посол в России Владимир Семашко, с российской стороны – глава «Газпрома» Алексей Миллер. Согласно договоренностям, контрактные объемы поставок и транзита газа в 2020 году сохранены на уровне 2019-го. Первый день нового года становится важной вехой и в интеграционных процессах.

Беларусь и Россия договорились о ценах на газ на январь и февраль 2020 года

1 января Беларусь начинает председательство в Евразийском экономическом союзе, а спустя месяц представитель нашей страны Михаил Мясникович возглавит ЕЭК. Кроме того, сегодня Станислав Зась заступает на должность генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности.

Люди в материале: Владимир Семашко, Алексей Миллер
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия договорились о ценах на газ на январь и февраль 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Контракты на поставку газа...
 
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