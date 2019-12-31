А это точно не призраки? Показываем 9 забавных фотографий

Источник материала: СТВ

Призраки окружают нас повсюду. Их можно разглядеть в отражениях, в окнах, в воде. Однако чаще всего на них никто не обращает внимания. Мы решили исправить эту ситуацию и собрали девять снимков, на которых запечатлены привидения.

В кресле



Фото: pikabu.ru / Prostoilogin

Голуби



Фото: reddit.com/user/wurmpth

Корабль



Фото: reddit.com/user/lopix

В ожидании автобуса



Фото: reddit.com/user/mightyyorkshire

Паровое приведение



Фото: pikabu.ru / bugodosh



Фото: pikabu.ru / bugodosh

Автомобильный призрак



Фото: pikabu.ru / alexmix

Замёрзшее приведение

Фото: reddit.com/user/tforpatato

В окне



Фото: pikabu.ru / ManiaMay



Фото: pikabu.ru / ManiaMay

В автобусе



Фото: reddit.com/user/TheSh0rt1

Месяцем ранее мы рассказывали о девочке, которая находилась одна дома.