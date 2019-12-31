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А это точно не призраки? Показываем 9 забавных фотографий
Источник материала: СТВ
Призраки окружают нас повсюду. Их можно разглядеть в отражениях, в окнах, в воде. Однако чаще всего на них никто не обращает внимания. Мы решили исправить эту ситуацию и собрали девять снимков, на которых запечатлены привидения.
В кресле
Голуби
Корабль
В ожидании автобуса
Паровое приведение
Автомобильный призрак
Замёрзшее приведение
Фото: reddit.com/user/tforpatato
В окне
В автобусе
Месяцем ранее мы рассказывали о девочке, которая находилась одна дома.
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Призраки окружают нас повсюду. Их можно разглядеть в отражениях, в окнах, в воде. Однако чаще всего на них никто не обращает внимания. Мы решили исправить эту...
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