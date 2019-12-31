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А это точно не призраки? Показываем 9 забавных фотографий

01.01.2020 16:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Призраки окружают нас повсюду. Их можно разглядеть в отражениях, в окнах, в воде. Однако чаще всего на них никто не обращает внимания. Мы решили исправить эту ситуацию и собрали девять снимков, на которых запечатлены привидения. 

В кресле 

А это точно не призраки? Показываем 9 забавных фотографий
Фото: pikabu.ru / Prostoilogin 

Голуби 

А это точно не призраки? Показываем 9 забавных фотографий
Фото: reddit.com/user/wurmpth 

Корабль 

А это точно не призраки? Показываем 9 забавных фотографий
Фото: reddit.com/user/lopix 

В ожидании автобуса 

А это точно не призраки? Показываем 9 забавных фотографий
Фото: reddit.com/user/mightyyorkshire 

Паровое приведение 

А это точно не призраки? Показываем 9 забавных фотографий
Фото: pikabu.ru / bugodosh 

А это точно не призраки? Показываем 9 забавных фотографий
Фото: pikabu.ru / bugodosh 

Автомобильный призрак 

А это точно не призраки? Показываем 9 забавных фотографий
Фото: pikabu.ru / alexmix 

Замёрзшее приведение 

А это точно не призраки? Показываем 9 забавных фотографийФото: reddit.com/user/tforpatato 

В окне 

А это точно не призраки? Показываем 9 забавных фотографий
Фото: pikabu.ru / ManiaMay 

А это точно не призраки? Показываем 9 забавных фотографий
Фото: pikabu.ru / ManiaMay 

В автобусе 

А это точно не призраки? Показываем 9 забавных фотографий
Фото: reddit.com/user/TheSh0rt1 

Месяцем ранее мы рассказывали о девочке, которая находилась одна дома. 

С ней кто-то заговорил – здесь подробности

Люди в материале: нет
 
 
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Призраки окружают нас повсюду. Их можно разглядеть в отражениях, в окнах, в воде. Однако чаще всего на них никто не обращает внимания. Мы решили исправить эту...
 
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