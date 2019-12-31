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«Все родственники были в шоке». Мамы из Бреста рассказывают, какого это – родить в новогоднюю ночь

01.01.2020 18:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Несколько десятков мам по всей Беларуси получили самые желанные подарки. 41 ребенок родился в новогоднюю ночь в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые малыши появились в Гродненской и Витебской областях. Это девочки. И, кстати, в Гродненском регионе родилось рекордное количество детей – 12.

Наш корреспондент Кристина Протосовицкая познакомилась с новорожденными.

«Все родственники были в шоке». Мамы из Бреста рассказывают, какого это – родить в новогоднюю ночь

В Бресте первой в 2020 году на свет появилась девочка. В 2.15 в славянской семье (папа – белорус, а мама – украинка) родилась Анастасия. Несколько часов отроду, а мама вовсю фантазирует о будущем дочери – врач или фармацевт.

Вслед за новорожденной леди буквально с интервалом в 20 минут родились двое крох-джентльменов.

«Все родственники были в шоке». Мамы из Бреста рассказывают, какого это – родить в новогоднюю ночь

«Все родственники были в шоке». Мамы из Бреста рассказывают, какого это – родить в новогоднюю ночь

«Все родственники были в шоке». Мамы из Бреста рассказывают, какого это – родить в новогоднюю ночь

Жанна Лещук, акушерка Брестского областного роддома:
Я работаю акушеркой в роддоме уже третий год. Мне приходилось работать и в новогоднюю ночь, и вот сегодня заступила на дежурство 1 числа. Здесь все происходит своим чередом и женщины и рожают. И поэтому для них это большой подарок – родить ребеночка первого числа.

«Маленький кулёчек счастья». 41 ребёнок родился в новогоднюю ночь в Беларуси

Новогодние – это и те дети, которые родились накануне – 31 декабря. Хороших новостей из роддома семья брестчанки Инны Лопыко ждали за одним большим столом. Больше всего переживал старший брат новорожденного Марка – признается мама.

«Все родственники были в шоке». Мамы из Бреста рассказывают, какого это – родить в новогоднюю ночь

Предчувствовала рождение ребенка не в високосный год Анна Цыганчук из Березы. А вот сами роды для девушки стали полной неожиданностью – ровно за час до Нового года. Папа уже выбирает имя первенцу.

«Все родственники были в шоке». Мамы из Бреста рассказывают, какого это – родить в новогоднюю ночь

«Все родственники были в шоке». Мамы из Бреста рассказывают, какого это – родить в новогоднюю ночь

Анна Цыганчук, мама:
Все родственники были в шоке – приятном, естественно. Праздник теперь уже двойной. В двойном объеме его надо отмечать и подарками, и застояльми. Все, естественно, рады, поздравляют.

Новый год они встретили в палатах. Но судя по приподнятому настроению, это вовсе не повлияло на ощущение всеобщего праздника. Родился в новогоднюю ночь – значит, будет счастливчиком, – уверены и врачи-акушеры, и новоиспеченные родители.

«Все родственники были в шоке». Мамы из Бреста рассказывают, какого это – родить в новогоднюю ночь

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Про рожденных под знаком Козерога говорят: нескучно им будет с самого раннего возраста: впереди ждут яркие события, как и сама новогодняя пора.

Люди в материале: Жанна Лещук, Анна Цыганчук, Кристина Протосовицкая, Лидия Обиход, Инна Лопыко
 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Новости Беларуси. Несколько десятков мам по всей Беларуси получили самые желанные подарки. 41 ребенок родился в новогоднюю ночь в нашей стране, сообщили в программе...
 
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