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«Все родственники были в шоке». Мамы из Бреста рассказывают, какого это – родить в новогоднюю ночь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Несколько десятков мам по всей Беларуси получили самые желанные подарки. 41 ребенок родился в новогоднюю ночь в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые малыши появились в Гродненской и Витебской областях. Это девочки. И, кстати, в Гродненском регионе родилось рекордное количество детей – 12.
В Бресте первой в 2020 году на свет появилась девочка. В 2.15 в славянской семье (папа – белорус, а мама – украинка) родилась Анастасия. Несколько часов отроду, а мама вовсю фантазирует о будущем дочери – врач или фармацевт.
Вслед за новорожденной леди буквально с интервалом в 20 минут родились двое крох-джентльменов.
Жанна Лещук, акушерка Брестского областного роддома:
Новогодние – это и те дети, которые родились накануне – 31 декабря. Хороших новостей из роддома семья брестчанки Инны Лопыко ждали за одним большим столом. Больше всего переживал старший брат новорожденного Марка – признается мама.
Предчувствовала рождение ребенка не в високосный год Анна Цыганчук из Березы. А вот сами роды для девушки стали полной неожиданностью – ровно за час до Нового года. Папа уже выбирает имя первенцу.
Анна Цыганчук, мама:
Новый год они встретили в палатах. Но судя по приподнятому настроению, это вовсе не повлияло на ощущение всеобщего праздника. Родился в новогоднюю ночь – значит, будет счастливчиком, – уверены и врачи-акушеры, и новоиспеченные родители.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
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Новости Беларуси. Несколько десятков мам по всей Беларуси получили самые желанные подарки. 41 ребенок родился в новогоднюю ночь в нашей стране, сообщили в программе...
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