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ГАИ планирует отказаться от использования ручных радаров

01.01.2020 19:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом сообщает БЕЛТА со слов министра внутренних дел Юрия Караева.



По словам министра, на сегодняшний день в Беларуси уже ограничили использование мобильных камер фотофиксации. Этому решению уже две недели. Всплеска нарушений пока не наблюдалось. 

Юрий Караев
Министр внутренних дел
"Были жалобы на тех сотрудников ГАИ, которые останавливали и показывали: "Ты ехал 80 км/ч". А вдруг прибор непроверенный или старый? У граждан возникало иногда сомнение. И было такое количество жалоб, что мы решили отменить мобильные радары. У нас хватает стационарных. Может, отойдём вообще от этих мобильных радаров, которые инспекторы ГАИ носят с собой.
Также Юрий Караев рассказал о жалобах на мобильные датчики, которые устанавливает оператор «Безопасные дороги Беларуси». Многие граждане считают, что такие камеры используются ради денег. Дело в том, что зачастую их устанавливают в местах, где из-за дорожных условий не нарушить скоростной режим просто невозможно. Также на это может повлиять неудачное расположение дорожных знаков, ограничивающих скорость". 

Юрий Караев
Министр внутренних дел
"В таких случаях действительно безопасностью "не пахнет". Поэтому по всей республике проводится ревизия мест, где устанавливаются мобильные датчики. Конечно, они должны выставляться по согласованию с начальниками Госавтоинспекции, которые анализируют аварийность. Во главу угла должны быть поставлены безопасность и удобство граждан".
 
 
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Об этом сообщает БЕЛТА со слов министра внутренних дел Юрия Караева.
 
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