В Бресте в автобусе упала пенсионерка

Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: третьего января около 08:10 часов 64-летний водитель управлял автобусом марки «МАЗ» и осуществлял перевозку пассажиров по маршруту №15 «В».







Во время движения в районе остановки общественного транспорта «Завод бытовой химии» в салоне автобуса упала 85-летняя пассажирка.





В результате ДТП пенсионерка получила телесные повреждения и была госпитализирована в травматологическое отделение Брестской городской больницы скорой медицинской помощи.





Проводится проверка.