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В Бресте в автобусе упала пенсионерка
04.01.2020 10:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации: третьего января около 08:10 часов 64-летний водитель управлял автобусом марки «МАЗ» и осуществлял перевозку пассажиров по маршруту №15 «В».
В результате ДТП пенсионерка получила телесные повреждения и была госпитализирована в травматологическое отделение Брестской городской больницы скорой медицинской помощи.
Проводится проверка.
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По предварительной информации: третьего января около 08:10 часов 64-летний водитель управлял автобусом марки «МАЗ» и осуществлял перевозку пассажиров по маршруту...
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