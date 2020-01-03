Источник материала: Маяк Преднепровья

Поддержка, помощь – слова-синонимы, характеризующие людей этой профессии. Забота о своих подопечных – их работа. Наверное, поэтому среди специалистов районного центра социального обслуживания населения нет равнодушных людей. Напротив, всех их объединяют такие понятия как гуманизм и милосердие. Рассказывая о деятельности учреждения, его директор Татьяна ПИНЧУКОВА подчеркивает: ее коллеги — люди с большим сердцем и открытой душой.





Работа центра «разбита» по направлениям, а само учреждение включает в себя пять отделений. У каждой «ветви» – четкие задачи, направленные на поддержку особых категорий граждан.

Чтобы прогнозы были оптимистичными

Жизнь граждан, нуждающихся в помощи, у специалистов отделения первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования как на ладони.

К слову, на сегодняшний день в электронном банке данных насчитываетсячуть более 8 тысяч пенсионеров. «На особом контроле специалистов, безусловно, ветераны Великой Отечественной войны, лица, пострадавшие от последствий военных действий, инвалиды I группы, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, одинокие и одиноко проживающие граждане пожилого возраста», — рассказывает руководитель РЦСОН.

Безопасность и спокойствие подопечных – во главе угла. Составляя акты обследования условий проживания, работники отделения попутно ведут и профилактическую работу: проводят инструктажи по правилам пожарной, личной и имущественной безопасности. Плюс, рассказывают об услугах, предоставляемых центром, разъясняют правила оказания материальной и государственной адресной социальной помощи. Предлагают, если в этом есть необходимость, оформление социального обслуживания на дому.

Выявление и учет граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также информирование населения о социальной поддержке и услугах – принцип, которым руководствуются специалисты названного отделения РЦСОН. С этой целью для жителей сельской местности открыты социальные пункты в пяти агрогородках. Не выпадают из поля зрения и деревни с небольшим количеством сельчан. Совместно с сельисполкомами налажена работа 58 Домов социальных услуг, из которых 11 расположены в отдаленных населенных пунктах. На их базе специалисты центра встречаются с гражданами зачастую преклонного возраста, консультируют их по различным жизненным вопросам.

Нередко эти специалисты становятся незаменимыми помощниками для сельисполкомов и даже для силовиков. Выявление небезопасных и неблагополучных условий, в которых порой проживают люди, которые не всегда в состоянии позаботиться о себе самостоятельно, не дают допустить беды.

Пропустить через сердце

Работу специалистов отделения социальной адаптации и реабилитации простой уж точно не назовешь. Ведь в числе их подопечных — жертвы торговли людьми, те, кто подвергался психофизическому насилию, дети -сироты, лица, пострадавшие от преступной деятельности, вчерашние заключенные. Зачастую за плечами данной категории гражданжизненные истории, полные драматизма, боли и горя.

«Задача специалистов отделения – выслушать, вникнуть в проблему, так сказать, пропустить ее через сердце, плюс оказать реальную помощь делом, — подчеркивает Татьяна Владимировна. — Надо отдать должное работникам: со своими обязанностями они справляются своевременно и эффективно».

В штате центра есть свой психолог. Он всегда готов помочь тем, кто волею судьбы попал в сложную жизненную ситуацию.

Адаптация вернувшихся из мест не столь отдаленных, помощь с жильем и трудоустройством совершеннолетних сирот, — емкий пласт работы специалистов. Правда, в данном направлении плечо подставляют заинтересованные: отделы райисполкома, предприятия и организации района.

Деятельность «Пункта проката», в котором можно получить ходунки, трости и иные технические средства социальной реабилитации, а также выдача иностранной гуманитарной помощи –тоже вотчина специалистов названного отделения. Впрочем, их работа только стенами центра не ограничивается. Работники отделения тоже участвуют в обследованиях условий жизни. Только посещают на дому они больше многодетные, опекунские и неполные семьи, ячейки общества, находящиеся в социально опасном положении.

На базе отделения социальной адаптации и реабилитация созданы различные клубы, проводятся занятия и тренинги. Их посетители — инвалиды, пенсионеры, лица из числа детей-сирот.

Без помощи не оставят

Социально-бытовая помощь в надомных условиях. Такова функция тех, кто работает в отделении социальной помощи на дому. За официальной формулировкой — рутинный, но такой необходимый труд.

«Постирать, убрать, приготовить, сходить в магазин… Казалось бы, простые действия, — рассуждает директор РЦСОН Татьяна Пинчукова. — Только в силу возраста или состояния здоровья не каждому под силу с ними справиться. Значит, на помощь придетсоцработник».

В городе на социальном обслуживании на дому находятся 224 человека. Списочный состав тех, кто нуждается в такой помощи на селе побольше — он включает в себя 447 человек. К каждому из них и торопятся социальные работники.

Для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации функционируют 2 Дома самостоятельного совместного сезонного проживания, расположенные в деревнеУхлясть. На сегодняшний день там проживают 7 человек. Функционирует 1 замещающая семья. Данная форма обслуживания позволяет одиноким пожилым людям, инвалидам как можно дольше проживать пусть не в родных, но заботящихся о них семьях.

А еще в отделении есть парикмахер, массажист, сиделки и няни. Услуги, осуществляемые последними, – для тех, в чьих семьях родились двое и более детей одновременно и другие.

От пения до рукоделия

Помочь адаптироваться в обществе, найти увлечение и умело развить его. Сегодня для специалистов отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов — это первостепенная задача. С этой целью здесь работают кружки, творческие мастерские и клубы по интересам различных направлений, а подопечные, посещающие их, часто становятся участниками ярких и интересных праздничных мероприятий.

Бурлит культурная жизнь в отделении. Здесь поют, постигают азы театрального мастерства, готовят, рукодельничают. Причем, сувенирная продукция, выполненная подопечными и работниками отделения, пользуется большим спросом. Выставки-продажи не только в районе, но и за его пределами — тому прямое подтверждение.

«Это отделение посещают 12 пожилых и 21 человек с ограниченными возможностями, — озвучивает цифры Татьяна Владимировна. – Причем в ближайшее время мы планируем вовлечь в нашу деятельность еще больше граждан пожилого возраста».

Внимание – понятие круглосуточное

Отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов располагается в агрогородке Грудиновка. Здесь находятся те, для кого самостоятельное проживание уже не представляется возможным.

Здание, размещенное в одном из известных и живописных мест Быховщины, больше походит на пансионат или санаторий. Комфортные палаты, тренажерный зал, уютная библиотека, помещения для медицинского обслуживания, просторные холлы с удобной мягкой мебелью и телевизорами… Пожалуй, созданные здесь условия максимально приближены к домашним. Все это – благодаря работникам социального обслуживания, которые относятся к своим подопечным, как к родным людям.

Сегодня услугами отделения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов пользуются 56 человек.

Алеся ЦАРЕВА.