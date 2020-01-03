ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый выпуск Playboy вышел с девушкой из Минска на обложке

04.01.2020 12:25 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Беларуска Даша Март снялась для мексиканского Playboy, пишет gazetaby.com. Март — Instagram-модель с 1,7 миллиона подписчиками, а также жена вратаря «Динамо-Молодечно» Александра Бородули.

О Даше известно не так уж и много. Она — минчанка, модель, одна из самых успешных блогеров Беларуси. Когда-то девушка окончила факультет «Визуальный дизайн и медиа» в ЕГУ, а теперь работает моделью для таких брендов, как Guess и Fashionnova. В своем блоге Дарья подтверждала, что по образованию она дизайнер, и рассказывала, что умеет делать уколы и доить корову, а еще несколько лет работала водителем в компании по прокату авто.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от DASHA MART (@dashamart)

Мы, кстати, однажды делали большой разбор публикаций Март и других беларуских мега-блогеров — советуем прочитать по ссылке ниже:

Читайте по теме: Голые фото, реклама и вообще никаких серьёзных постов. Анализируем аккаунты блогеров-миллионников из Беларуси

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларуска Даша Март снялась для мексиканского Playboy, пишет gazetaby.com. Март — Instagram-модель с 1,7 миллиона подписчиками, а также жена вратаря «Динамо-Молодечно»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Власть и граждане подводят итоги 2019 года. Почему счета не совпадают?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика