Новый выпуск Playboy вышел с девушкой из Минска на обложке

Источник материала: KYKY

Беларуска Даша Март снялась для мексиканского Playboy, пишет gazetaby.com. Март — Instagram-модель с 1,7 миллиона подписчиками, а также жена вратаря «Динамо-Молодечно» Александра Бородули.

О Даше известно не так уж и много. Она — минчанка, модель, одна из самых успешных блогеров Беларуси. Когда-то девушка окончила факультет «Визуальный дизайн и медиа» в ЕГУ, а теперь работает моделью для таких брендов, как Guess и Fashionnova. В своем блоге Дарья подтверждала, что по образованию она дизайнер, и рассказывала, что умеет делать уколы и доить корову, а еще несколько лет работала водителем в компании по прокату авто.

Мы, кстати, однажды делали большой разбор публикаций Март и других беларуских мега-блогеров — советуем прочитать по ссылке ниже: