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В Гродно пьяный парень завёл бензопилу и пытался познакомиться с женщиной
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гродно мужчина угрожал женщине заведенной бензопилой на остановке.
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Спустя время мужчина ушел, а 36-летняя женщина сообщила о случившемся правоохранителям.
Личность фигуранта была установлена. Им оказался 22-летний неоднократно судимый местный житель. Он был пьян и отрицал свою вину. Когда молодой человек протрезвел, то признал вину и сообщил, что таким образом хотел познакомиться с женщиной.
Действиям мужчины будет дана правовая оценка.
Еще один случай произошел в Гродно летом.
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Новости Беларуси. В Гродно мужчина угрожал женщине заведенной бензопилой на остановке. По информации МВД, происшествие случилось вечером третьего января....
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