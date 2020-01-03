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В Гродно пьяный парень завёл бензопилу и пытался познакомиться с женщиной

04.01.2020 14:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гродно мужчина угрожал женщине заведенной бензопилой на остановке.  

По информации МВД, происшествие случилось вечером третьего января. Нетрезвый мужчина с бензопилой в руках подошел к остановке общественного транспорта. Он завел инструмент, стал кричать, что разрушит остановку и причинит телесные повреждения женщине, которая на ней находилась.  

В Гродно пьяный парень завёл бензопилу и пытался познакомиться с женщиной
Фото: МВД  

Спустя время мужчина ушел, а 36-летняя женщина сообщила о случившемся правоохранителям.  

Личность фигуранта была установлена. Им оказался 22-летний неоднократно судимый местный житель. Он был пьян и отрицал свою вину. Когда молодой человек протрезвел, то признал вину и сообщил, что таким образом хотел познакомиться с женщиной.  

Действиям мужчины будет дана правовая оценка.  

Еще один случай произошел в Гродно летом.  

Парень пытался познакомиться с девушкой. Он стряхнул на ее голову пепел, облил водой и дал пощечину (читать далее).  

Люди в материале: нет
 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В Гродно мужчина угрожал женщине заведенной бензопилой на остановке.   По информации МВД, происшествие случилось вечером третьего января....
 
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