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Александр Лукашенко наградил одаренных учащихся, студентов и педагогов

05.01.2020 14:33 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко наградил одаренных учащихся, студентов и педагогов

Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Стипендии или денежные премии будут выплачены 77 победителям международных олимпиад и конкурсов, из них 19 - с вручением нагрудного знака лауреата специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Педагогические работники (всего более 160 человек), которые внесли значительный вклад в развитие способностей одаренной молодежи, награждены поощрительными премиями.

Кроме того, будут выделены средства на укрепление материально-технической базы четырех научно-технических объединений учащихся и студентов. В список вошли техническая академия учащихся Минского государственного дворца детей и молодежи, студенческие научно-исследовательские лаборатории "Биофизика и клеточные технологии" Белорусского государственного университета и "Флора и растительность" Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, студенческое бюро "Водное и коммунальное хозяйство" Белорусского национального технического университета, пишет БЕЛТА. 



 
 
 
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Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся...
 
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