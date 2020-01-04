График приёма граждан в Совете Республики в январе 2020 года

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Совет Республики проведет приемы граждан в январе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ближайшую среду, 8 января, можно будет задать вопросы заместителю председателя Совета Республики Анатолию Исаченко. На четверг, 9 января, запланирован личный прием граждан у председателя постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Михаила Русого.





К Наталье Кочановой – председателю Совета Республики – можно обратиться в пятницу, 10 января. Впрочем, приемы будут организованы в Минске по адресу Кирова, 49 до конца месяца.