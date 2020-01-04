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График приёма граждан в Совете Республики в январе 2020 года

05.01.2020 15:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Совет Республики проведет приемы граждан в январе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ближайшую среду, 8 января, можно будет задать вопросы заместителю председателя Совета Республики Анатолию Исаченко. На четверг, 9 января, запланирован личный прием граждан у председателя постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Михаила Русого.

График приёма граждан в Совете Республики в январе 2020 года

К Наталье Кочановой – председателю Совета Республики – можно обратиться в пятницу, 10 января. Впрочем, приемы будут организованы в Минске по адресу Кирова, 49 до конца месяца.

Люди в материале: Наталья Кочанова, Михаил Русый, Анатолий Исаченко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Совет Республики проведет приемы граждан в январе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшую среду, 8 января, можно будет задать...
 
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