|
«Выходим играть только на победу». Хоккеист команды России о матче со сборной Германии на Рождественском турнире
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Три полуфиналиста Рождественского хоккейного турнира определятся 5 января в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, накануне команда Президента обыграла сборную США и раньше других соперников стала на шаг ближе к победе.
Ирина Петыш, корреспондент:
А на малой арене играют команды России и Германии. В составе сборной России очень много хоккеистов, которые в разные годы выступали за различные белорусские клубы, в том числе и минское «Динамо».
Вратарь российской команды рассказал, с каким настроем игроки выходят на лед и как они собираются побеждать.
Сергей Герасимов, вратарь команды России:
Все полуфиналисты будут известны уже вечером 5 января. В вечерней программе еще два матча.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Выходим играть только на победу». Хоккеист команды России о матче со сборной Германии на Рождественском турнире
Новости Беларуси. Три полуфиналиста Рождественского хоккейного турнира определятся 5 января в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)