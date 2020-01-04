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«Выходим играть только на победу». Хоккеист команды России о матче со сборной Германии на Рождественском турнире

05.01.2020 14:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Три полуфиналиста Рождественского хоккейного турнира определятся 5 января в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, накануне команда Президента обыграла сборную США и раньше других соперников стала на шаг ближе к победе.

Каковы шансы конкурентов, расскажет наш корреспондент Ирина Петыш из «Чижовка-Арены».

Александр Лукашенко: те, для кого мы выходим на эту площадку – наши болельщики

«Выходим играть только на победу». Хоккеист команды России о матче со сборной Германии на Рождественском турнире

Ирина Петыш, корреспондент:
XVI Рождественский международный хоккейный турнир любителей хоккея продолжается. 5 января – третий соревновательный день. Уже начался матч, где сражаются сборные Международной федерации хоккея и команда США.

А на малой арене играют команды России и Германии. В составе сборной России очень много хоккеистов, которые в разные годы выступали за различные белорусские клубы, в том числе и минское «Динамо».

Вратарь российской команды рассказал, с каким настроем игроки выходят на лед и как они собираются побеждать.

«А кто ж ещё? Конечно, мы победим». Что говорят болельщики на матче Беларусь – США на Рождественском турнире

«Выходим играть только на победу». Хоккеист команды России о матче со сборной Германии на Рождественском турнире

Сергей Герасимов, вратарь команды России:
Настроение отличное, боевое. Выходим играть только на победу, другого результата быть не должно. Соперники достаточно хорошие, поэтому я думаю, что сегодня ребята сыграют строго в обороне.

Все полуфиналисты будут известны уже вечером 5 января. В вечерней программе еще два матча.

Подробности матчей, который проходят в «Чижовка-Арене» 5 января – в видеоматериале.

Люди в материале: Ирина Петыш, Сергей Герасимов
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Три полуфиналиста Рождественского хоккейного турнира определятся 5 января в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним,...
 
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