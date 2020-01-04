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Команда России стала вторым полуфиналистом Рождественского турнира. Подробности матчей 3-го соревновательного дня
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На XVI Рождественском международном турнире любителей хоккея на приз Президента завершились очередные матчи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ирина Петыш, корреспондент:
На большой арене встретились сборная Международной федерации хоккея и команда США. Матч получился очень динамичным: постоянно менялись лидеры. В 3-м периоде команды сравняли счет – 6:6, но по итогу сильнее стала команда Международной федерации хоккея. Счет матча – 8:7.
На малой арене прошел еще один интересный матч: команда России уверенно обыграла команду Германии – 8:1. Белорусским болельщикам здесь было за кого поболеть: в составе российской команды много хоккеистов, которые играли за разные белорусские клубы, в том числе и за минское «Динамо».
Таким образом, к данному часу известны уже двое полуфиналистов. Первым, напомним, стала команда Беларуси, теперь в полуфинал пробилась и команда России.
Два других полуфиналиста определятся уже вечером 5 января. Сыграют сборные ОАЭ и Балкан, а на малой арене встретятся команды Швейцарии и Финляндии.
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Команда России стала вторым полуфиналистом Рождественского турнира. Подробности матчей 3-го соревновательного дня
Новости Беларуси. На XVI Рождественском международном турнире любителей хоккея на приз Президента завершились очередные матчи, сообщили в программе Новости «24...
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