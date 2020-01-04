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Команда России стала вторым полуфиналистом Рождественского турнира. Подробности матчей 3-го соревновательного дня

05.01.2020 16:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На XVI Рождественском международном турнире любителей хоккея на приз Президента завершились очередные матчи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С подробностями баталий на льду «Чижовка-Арены» расскажет наш корреспондент Ирина Петыш.

Команда России стала вторым полуфиналистом Рождественского турнира. Подробности матчей 3-го соревновательного дня

Ирина Петыш, корреспондент:
Уже можно подвести итоги первых встреч третьего соревновательного дня Рождественского турнира. К этому моменту уже завершились два матча.

На большой арене встретились сборная Международной федерации хоккея и команда США. Матч получился очень динамичным: постоянно менялись лидеры. В 3-м периоде команды сравняли счет – 6:6, но по итогу сильнее стала команда Международной федерации хоккея. Счет матча – 8:7.

Команда России стала вторым полуфиналистом Рождественского турнира. Подробности матчей 3-го соревновательного дня

На малой арене прошел еще один интересный матч: команда России уверенно обыграла команду Германии – 8:1. Белорусским болельщикам здесь было за кого поболеть: в составе российской команды много хоккеистов, которые играли за разные белорусские клубы, в том числе и за минское «Динамо».

«Выходим играть только на победу». Хоккеист команды России о матче со сборной Германии на Рождественском турнире

Таким образом, к данному часу известны уже двое полуфиналистов. Первым, напомним, стала команда Беларуси, теперь в полуфинал пробилась и команда России.

Два других полуфиналиста определятся уже вечером 5 января. Сыграют сборные ОАЭ и Балкан, а на малой арене встретятся команды Швейцарии и Финляндии.

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Команда России стала вторым полуфиналистом Рождественского турнира. Подробности матчей 3-го соревновательного дня

Люди в материале: Ирина Петыш
 
 
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Новости Беларуси. На XVI Рождественском международном турнире любителей хоккея на приз Президента завершились очередные матчи, сообщили в программе Новости «24...
 
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