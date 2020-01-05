Осложнение погодных условий! Будьте внимательны! (советует ГАИ)

Источник материала: Виртуальный Брест

В связи со сложными погодными условиями Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и осторожными при управлении транспортным средством.





При неблагоприятных погодных условиях рекомендуется двигаться с включенным ближним светом фар, выбирать безопасную скорость и дистанцию, отказаться от резких маневров, которые могут привести к созданию аварийных ситуаций.

Обязательно пристегиваться всем сидящим в автомобиле.

Перепады температуры с осадками создают условия для такого опасного синоптического явления как гололедица. Явление в эту пору частое, но, к сожалению, оно ежегодно сопровождается повышенной аварийностью на дорогах.

Гололедица – это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после оттепели или дождя в результате похолодания, а также замерзания мокрого снега. Образовалась ли гололедица после таяния снега, который снова замерз, или после дождя, в любом случае сцепление шин автомобиля с дорожным покрытием значительно уменьшается, а тормозной путь увеличивается в разы. Кроме того, повышается опасность блокировки колес при торможении. Любое резкое изменение скорости и направления движения может вызвать занос.

Госавтоинспекция убедительно просит участников дорожного движения в случае обнаружения опасных участков и резкого изменения состояния проезжей части (переметы, обледенения, гололед) незамедлительно сообщать информацию по телефону 102.





При таких условиях основное для водителя – осмотрительность, низкая скорость и исключительная плавность движений. Торможение практически должно быть ограничено и производиться на включенной передаче. Направление движения меняйте очень осторожно во избежание юза, из которого в гололедицу трудно выйти. Также осторожно прибавляйте газ при разгоне, особенно на заднеприводном авто. Поворот необходимо проезжать на постоянной скорости, для чего заранее снизить ее до минимума.

Следует быть предельно внимательными при проезде продуваемых участков на трассах, а также мостах, путепроводах и эстакадах.

Пешеходам рекомендуем проявлять максимум внимания и осторожности при пересечении проезжей части. Даже на регулируемых пешеходных переходах не начинать переход, пока все автомобили не остановятся. Убедитесь, что автомобили остановились и переход для вас безопасен. Ввиду возможного обледенения тротуаров – аккуратно приближайтесь к краю проезжей части.

В темное время суток обязательно обозначайте себя световозвращающими элементами!